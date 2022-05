Walter Ayala: “Bruno Pacheco me ha jurado llorando por su mamá que es inocente”

El exministro de Defensa Walter Ayala se refirió sobre el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, quien se encuentra en la clandestinidad al tener una orden de prisión preventiva por presuntamente interferir en los procesos de ascenso en las Fuerzas Armadas y por tratar de favorecer a determinadas empresas.

Al respecto, contó que Pacheco Castillo, antes de rehuir de la justicia, le confesó que es inocente y que además le pidió que asuma la defensa legal ante las acusaciones en su contra.

“Yo he hablado con Bruno Pacheco y me pidió que sea su abogado. Él me ha jurado por su mamá llorando que es inocente. Eso me dijo antes de pasar a la clandestinidad ”, dijo Ayala Gonzáles en el programa de Jaime Chincha en Canal N.

Asimismo, cuando fue consultado por qué no aceptó ser la defensa legal del exsecretario de Palacio, respondió que el caso era mediático y estaba politizado. “Es un desgaste salir en los medios televisivos”, alegó.

No obstante, defendió la situación legal del exfuncionario de Palacio de Gobierno. Comentó que Bruno Pacheco no le indicó que estaría en la clandestinidad, pero lo consideró como un derecho constitucional.

“No me dijo (que se iba a la clandestinidad), pero es un derecho constitucional guardar por su libertad”, agregó.