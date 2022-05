AAR sobre Óscar Zea: “Tenemos al peor ministro en el peor momento”

La revista The Economist ha anunciado una catástrofe alimentaria. Augusto Álvarez Rodrich indicó que esta crisis ha sido provocada, principalmente, por la invasión de Rusia a Ucrania. Aunque afectará a todo el mundo, el periodista recalcó que la pregunta central es cómo cada país enfrentará este problema.

Para el conductor de “Claro y directo”, el Gobierno de Pedro Castillo no estaría preparado para ponerle frente a esta futura crisis alimentaria, ya que está más abocado en sus propios intereses, como las Elecciones Municipales y Regionales 2022 y en pelear con el Poder Legislativo.

Pese a la difícil situación, el titular del Ministerio de Agricultura, Óscar Zea, ha preferido insultar al presidente de Conveagro, Clímaco Cárdenas, al llamarlo “mequetrefe” durante una entrevista en RPP.

“¿Quién es Conveagro? Hay un mequetrefe, hay un señor que dice que representa a los gremios, a los agricultores, y realmente no representa a nadie. Hay un señorcito hablando mal del ministro, hablando mal del ministerio y yo les voy a pedir con mucho respeto que no me vuelvan a hablar de Conveagro. Ese señorcito no existe y no representa a nadie”, señaló en el programa “Todo se sabe”.

“Tenemos al peor ministro en el peor momento (...). La forma en la que el Perú está enfrentando esta crisis es la peor de la peor”, lamentó AAR.

En este sentido, recalcó que el proceso económico del Perú va bastante mal debido a los continuos errores del Ejecutivo, que ha ahuyentado a la inversión privada en más de una ocasión.

Asimismo, indicó que Pedro Castillo ha demostrado ser un presidente que solo se dedica a leer discursos y pasear por las diversas regiones del país.

El periodista insistió en que la inversión privada será de 0% para este 2022 y que la economía, según la proyección de diversos expertos, solo crecería en un 2%, lo que provocaría una “recesión espantosa” que golpearía directamente a los bolsillos de las familias peruanas.

De acuerdo a AAR, “esta crisis económica acabará tumbándose el Gobierno”.