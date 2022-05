Gobernador de Apurímac: “No vemos a Aníbal Torres con la responsabilidad de ser un concertador”

Crítica. Aníbal Torres, actual titular del Consejo de Ministros, se presentó el último jueves en una mesa de diálogo instalada en Apurímac con dirigentes comuneros que aún mantienen la paralización de operaciones del proyecto minero Las Bambas. No obstante, Torres llegó al lugar tres horas tarde y se retiró sin firmas actas ni acuerdos con los asistentes, quienes criticaron esta acción.

Al respecto, Baltazar Lantarón, gobernador regional de Apurímac, contó que los dirigentes estaban esperando a Aníbal Torres desde las 10.00 a. m.; sin embargo, el primer ministro no llegaba, por tanto los comuneros estaban a punto de retirarse de la mesa de diálogo .

“En ese momento llegó el helicóptero (…) El señor premier se levantó y dijo ‘aquí están los ministros para que continúen’. Le dije que es con él con quien queremos hablar. Aníbal Torres pateó el tablero y se subió al helicóptero . Fue una frustración para todos los hermanos que estaban ahí. Aníbal Torres se va con los ministros sin ningún acta que firmar”, manifestó el gobernador cusqueño en diálogo con Exitosa este viernes.

En ese sentido, Baltazar Lantarón añadió: “ No vemos al premier (Aníbal Torres) con la responsabilidad de ser un concertador, oidor y, sobre todo, que escuche al pueblo y luego firmando las actas se retire. Es una lástima para los peruanos tener a un premier que no esté a la altura del cargo, de las responsabilidades que el país exige en este momento, como el diálogo y la concertación”.

En efecto, para la autoridad regional, Torres “priorizó su vuelo en helicóptero y no el problema de Pumamarka” dejando de lado el diálogo anunciado por la PCM para apaciguar el conflicto en Las Bambas.

“Los dos vamos a dar un paso adelante juntos. Se levantan las acciones de lucha que tienen los comuneros y se levanta la emergencia. Han pateado el tablero y nos abandonan. Además, Aníbal Torres usa un léxico un poco autoritario y nos quiere imponer en su condición de premier . Eso no lo vamos a permitir como peruanos”, expresó.

Por otro lado, Lantarón le recordó al jefe del gabinete ministerial que “los cargos son pasajeros, transitorios y todos volvemos al llano”.

“Aníbal Torres no supo llegar a un buen acuerdo y suscribir en blanco y negro lo que pedía la comunidad y lo que pedía el Ejecutivo. Mientras no firmen los compromisos no pueden iniciar las actividades”, aseveró.