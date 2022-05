Jorge Montoya cree en Zamir Villaverde pese a no presentar pruebas: “Se está protegiendo”

El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, manifestó que sí cree en las acusaciones del investigado Zamir Villaverde pese a que todavía no ha entregado las pruebas correspondientes para corroborar sus declaraciones.

El parlamentario expresó que la principal razón del empresario para no entregar el sustento de sus denuncias sería para protegerse, ya que no podría estar mintiendo porque “no se hubiera atrevido a decir una cosa así” sobre el Gobierno.

“Él está jugando con el tema, él está buscando protección, él tiene información valiosa y se está protegiendo (...) Yo creo que sí tiene, sino no se hubiera atrevido a decir una cosa así vinculada al gobierno y al fraude que ha mencionado también ”, dijo en entrevista con RPP.

El legislador aclaró que Villaverde “es un delincuente” pese a tener o no las pruebas correspondientes. Asimismo, enfatizó que confía en la veracidad del asunto, ya que no conseguiría nada a cambio si no fuera cierto.

“Es un delincuente el señor este. Sea como fuere que tenga las pruebas él es un delincuente. Ha delinquido y se está jugando su vida. Y no tiene límites ni principios para poder manejar este tema. Hay que creer que tiene las pruebas porque sino no lo diría, ¿para qué va a hacer todo este esfuerzo si no va a conseguir nada a cambio? ”, expresó.

Cabe recordar que Zamir Villaverde está negociando su libertad con la Fiscalía, ya que cumple con prisión preventiva por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso Puente Tarata III. En ese sentido, ha manifestado que cuenta con información valiosa del Gobierno y acusó al presidente Pedro Castillo de haber orquestado un presunto fraude electoral para ganar las Elecciones 2021.

Resultados de la comisión parlamentaria del supuesto fraude

Montoya, quien además preside la Comisión investigadora del supuesto fraude electoral en 2021, presentó su informe final el 5 de mayo y expresó que espera sea agendado para su presentación ante el Pleno y así buscar su aprobación. El congresista precisó que consultaría con la Junta de Portavoces si las declaraciones de Villaverde podrían ser recogidas para el citado informe.