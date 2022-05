Pedro Vaca: ¿qué puntos abordó el relator CIDH en sus reuniones con Pedro Castillo y María del Carmen Alva?

El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, llegó hasta las sedes de Palacio de Gobierno y Palacio Legislativo para inspeccionar los temas relacionados a libertad de expresión tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Vaca fue recibido por el presidente de la República, Pedro Castillo, y por la titular de la Mesa Directiva del Parlamento, María del Carmen Alva.

En su conversación con el jefe de Estado, Pedro Vaca tuvo oportunidad de transmitirle las diversas quejas provenientes de la prensa referidas a las restricciones que tienen los medios de comunicación.

Ante ello, el relator de la CIDH indicó que el Gobierno se comprometió a respetar la libertad de expresión.

“ Transmití las distintas quejas que recibimos de la prensa, particularmente las que tienen que ver con accesibilidad al Ejecutivo, y esperamos que se tomen medidas al respecto (...). Se marcó un compromiso general con respecto a la libertad de expresión y se le indicó claramente que recibimos varias denuncias con respecto a la accesibilidad”, sostuvo este miércoles.

PUEDES VER: Pedro Castillo se reunió con relator especial para la libertad de expresión de la CIDH

Asimismo, durante su reunión con los parlamentarios, Vaca señaló que pudo hacerle llegar las quejas de los periodistas, debido a que por disposición de los mismos congresistas se ha prohibido el ingreso de la prensa al hemiciclo.

“Tuve oportunidad de expresarle a las autoridades del Congreso que es de mi preferencia un Congreso que sesione en una plaza a uno que no tenga periodistas , porque creo que el Congreso debe ser cubierto. En esta dirección, también animé a que incluso se pudiera considerar la gradualidad del ingreso de aquí al 31 para que se pueda acceder al cubrimiento del hemiciclo”, manifestó.

Igualmente, enfatizó en que desde el Legislativo se comprometieron a respetar la libertad de prensa y mostró su solidaridad con los periodistas que no tienen acceso a las instalaciones del Parlamento.

“Las autoridades del Congreso también manifestaron que hay un compromiso con la libertad de prensa. Es una situación que vamos a seguir monitoreando. Y solidarizarme también (con los periodistas). No estoy de acuerdo con que exista esta carpa. También he comunicado que varios periodistas me comentaron que es humillante ver las sesiones desde una pantalla”, agregó.

Posteriormente, señaló estar disgustado al ver la represión por parte de la Policía Nacional del Perú frente a la prensa.

“Vemos que son días difíciles para la prensa. Tuve que presenciar a la salida de la anterior reunión una imagen que quisiera manifestar y que la lamento en el sentido de que considero que la labor periodística y la función policial debería garantizarla”, aseveró.

Finalmente, comentó que a finales de mayo se podrá permitir el ingreso de periodistas y corroboró que se están haciendo las inspecciones pertinentes en cuanto a infraestructura.