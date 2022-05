Pedro Vaca: “Prefiero un Congreso que sesione en una plaza y no uno que no tenga periodistas”

El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IDH), Pedro Vaca, expresó que prefiere un Congreso que sesione en una plaza a uno que niegue el acceso de los periodistas para la cobertura mediática del Parlamento.

Las declaraciones las brindó tras la reunión que sostuvo con la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, en la que abordaron los problemas que genera en la labor periodística las restricciones de ingreso al Palacio Legislativo.

“Tuve la oportunidad de expresarle al Parlamento que es de mi preferencia un Congreso que sesione en una plaza y no un Legislativo que no tenga periodistas , porque creo que el pleno debe ser cubierto”, dijo el relator de la Comisión IDH en conferencia de prensa.

Asimismo, comentó que les manifestó a la representación congresal la posibilidad de que los periodistas puedan ir ingresando de manera gradual, en un periodo de dos semanas, a las instalaciones del Parlamento.

“En esta dirección también animé a que incluso se pudiera considerar la gradualidad del ingreso de aquí al 31 (de mayo) para que se pueda acceder al cubrimiento del hemiciclo”, agregó.

Vaca: No estoy de acuerdo con que esta carpa exista para la prensa

En otro momento, el relator especial del Comisión IDH, Pedro Vaca, rechazó que los periodistas realicen la cobertura periodista sobre el Congreso al interior de una carpa y calificó de humillante que observen las sesiones del pleno desde una pantalla.

En ese sentido, comunicó que tras la reunión con los representantes del Congreso seguirán monitoreando la situación de la prensa.