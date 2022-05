RMP: “El presidente no ha cumplido su juramento”

Hace casi un año, los entonces candidatos presidenciales Keiko Fujimori, por Fuerza Popular, y Pedro Castillo, por Perú Libre, juraron por Dios respetar la democracia — uno de los 12 puntos contenidos en una Proclama Ciudadana— ante la Conferencia Episcopal Peruana. Rosa María Palacios sostuvo que hay un deterioro del cumplimiento de estos compromisos por parte del ganador de las Elecciones Generales 2021.

Palacios explicó que existen tres tipos de riesgos: moderado, cuando hay un riesgo de incumplimiento; grave, cuando se ve un alto riesgo de incumplimiento; y muy grave, cuando ya el incumplimiento se dio.

En este sentido, sostuvo que, de acuerdo a un informe de la plataforma Vigilantes, la gestión de Pedro Castillo tiene 15 alertas muy graves, 10 alertas graves, siete alertas moderadas y 13 sin alertas.

Uno de los ítems que pasó de grave a muy grave es la lucha contra la pandemia de la COVID-19. La abogada precisó que esto es debido a la paralización de la vacunación a raíz del nombramiento de Hernán Condori en el Ministerio de Salud (Minsa).

“Ahora puede pasar por alto. En estos momentos yo tengo COVID-19, pero créanme que esto va a ser gravísimo, porque la protección desaparece. Si la gente no completa su vacunación, nos viene la cuarta ola, como está pasando en otros países de la región”, advirtió.

En el área de derechos humanos, el Gobierno tiene una calificación de alerta grave. La educación es uno de los apartados más complicados. Palacios recordó que el Congreso, junto con el Ejecutivo, han puesto en jaque a la Sunedu y, por tanto, la educación superior.

Sin embargo, hay alertas más graves. Por ejemplo, la libertad de prensa —continuó la conductora de “Sin guion”— se encuentra en una situación bastante compleja. Recordó que luego de la ronda de entrevistas nacionales e internacionales que ofreció en enero Castillo Terrones, el presidente no ha vuelto a conversar con los medios de comunicación.

“La prensa es hostigada, perseguida, insultada por miembros del Ejecutivo y también del Legislativo, donde no se permite ni el acceso (...) La situación de la libertad de prensa en el Perú es muy grave. Hace más de 80 días no hay una declaración del presidente de la República a un medio. ¿Por qué? Porque lo hace pésimo, pero no es culpa de los medios de comunicación que no pueda expresar sus ideas”, criticó.

La situación de la lucha contra la corrupción tiene una alerta muy grave, al igual que la inversión, gasto público, crecimiento y sostenibilidad.

“Lo que da cuenta esta explicación es que el presidente no ha cumplido su juramento, el Congreso no ha sido una barrera para que el presidente cumpla lo que prometió”, concluyó.