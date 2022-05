Pedro Castillo: revive la participación del presidente en el Consejo de Ministros

El presidente de la República, Pedro Castillo, lideró este último miércoles 18 de mayo una nueva sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno. La reunión, encabezada también por el primer ministro, Aníbal Torres, tuvo como temas principales la salud, educación, agricultura, reducción de la pobreza y seguridad ciudadana.

Asimismo, durante el encuentro se evaluaron los informes relacionados con los avances en la vacunación contra la COVID-19. Además, se revisaron las medidas necesarias para facilitar y garantizar el abastecimiento del fertilizante nitrogenado urea ante el inicio de la campaña agrícola 2022-2023, sobre todo al tener en cuenta la escasez de dicho insumo.

Anteriormente, el martes 17 de mayo, el jefe de Estado participó del Consejo Descentralizado en Huánuco y agradeció a las autoridades regionales por el nivel del diálogo. Durante ese evento, Castillo mencionó que el Congreso de la República debe poner como prioridad en su agenda el proyecto de ley que busca la creación de un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Polémica por los debates en el Consejo de Ministros Descentralizado

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, rechazó estos espacios de debate descentralizados, ya que consideró que se utilizan para criticar al Parlamento y promover la asamblea constituyente. La titular del Legislativo señaló incluso que el poder que preside es el “verdadero representante del pueblo”.

“No hay actas porque no hay compromisos, solamente el gabinete, principalmente el primer ministro, se encarga de hablar sobre la asamblea constituyente y hablar mal del Congreso . Me dicen que no entran los dirigentes, llevan su portátil y llevan a la gente que solo ellos quieren. No hay acuerdos ni compromisos”, dijo para RPP.

En respuesta, el titular de la PCM, Aníbal Torres, preguntó dónde estaban las portátiles con las personas que supuestamente habrían llevado para alimentar estos consejos descentralizados.