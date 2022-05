Abugattás: “No quería ningún cargo, lo hacía porque el país necesitaba a alguien con experiencia”

Daniel Abugattás reveló, durante una entrevista a RPP, que el presidente de la República, Pedro Castillo, le ofreció ocupar la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en ese entonces, dirigida por Mirtha Vásquez.

De acuerdo a la versión del expresidente del Congreso, Castillo Terrones lo invitó a tomar un café y, en medio de la reunión, le propuso liderar el gabinete ministerial. El presidente - continuó - se comprometió a llamarlo en las siguientes 48 horas para una cita de coordinación . Sin embargo, el contacto nunca se dio.

“Ahí murió el tema. Nunca más respondió una llamada, nunca más respondió un WhatsApp, nunca más respondió nada. Ahí quedó el tema. Bastante incómodo, ¿no? No estoy acostumbrado a tratar con gente que no tiene educación. No tenía obligación de darme un cargo a mí, más yo no quería ningún cargo, yo lo estaba haciendo porque veía que el país necesita a alguien con experiencia en gestión, con manejo político”, dijo para “Grado 5″.

Abugattás precisó que no habría sido Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, quien impidió su ingreso al Consejo de Ministros, sino el exasesor del dignatario, Biberto Castillo, involucrado en el presunto delito de tráfico de influencias durante el Gobierno de Ollanta Humala, donde ocupó el cargo de coordinador general del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Aunque no tiene ninguna confirmación, el excongresista sostuvo que Pedro Castillo también se habría comunicado con Humala Tasso.

“He logrado salir de la política limpio, cosa que no puede decir ni el señor Biberto ni el señor Humala. Si él (Castillo) pregunta a gente de esa categoría, quizás la pregunta era si con Abugattás se podrían hacer estas cosas”, resaltó.

De acuerdo a su análisis, “el Ejecutivo está dando manotazos de ahogado” y, aunque resaltó que existen ministros de Estado que intentan trabajar por el país, aclaró que Castillo sigue a la deriva. Agregó que el Gobierno está más concentrado en cumplir “las promesas laborales” del entorno más cercano del jefe de Estado y los militantes del partido del lápiz.

“Palacio de Gobierno se ha convertido en un centro de empleo”, dijo.

No obstante, alegó que en el Congreso de la República se concentran los “grandes negocios”. En este sentido, recordó que fue duramente criticado por calificar de “vende patria” al Gobierno de Alan García. No obstante, advirtió que la gestión de Perú Libre está siendo mucho más “entreguista” de lo que fue el mandato de Ollanta Humala.

Por otro lado, manifestó que le da “mucha pena” el performance de María del Carmen Alva como presidenta del Parlamento. Abugattás, quien ocupó ese puesto en el periodo 2011-2012, aseguró que ese no es el rol que debería cumplir un titular de la Mesa Directiva.

“Está haciendo un rol de censura de la libertad de expresión abiertamente y nadie dice nada. Censuran a la prensa y no pasa nada. Está destruyendo la institución y eso me da pena (...) Está contagiada por el fujimorismo o Renovación, pero cuando la escucho hablar más me parece una vocera del señor Montoya o Keiko Fujimori. Creo que ha perdido identidad, se ha alejado de los principios de Acción Popular”, criticó.

“¡A mí no me cuentes cuentos!”

Aníbal Torres, con el fin de supervisar la atención al público, visitó las instalaciones de Migraciones en los distritos de Breña y Surco. Sin embargo, durante su recorrido, habría perdido los papeles, así lo demuestra un material audiovisual publicado por Epicentro TV.

“¡A mí no me cuentes cuentos, yo no veo a la persona que trabaja acá! ¡En las fotos he visto que no hay gente! ¿Qué cosa es esto? ¡Aquí cuánta gente está haciendo cola! ¿Y a mí me vienes a contar cuentos?”, reclamaba eufórico el primer ministro.

Aunque el funcionario de Migraciones trataba de calmar a Torres Vásquez informando que había un problema con el sistema, el exministro de Justicia insistió en su reclamo.

“Un facho, un facho el señor Aníbal Torres, se le sale lo facho. ¿Así trata a un funcionario de Migraciones que trata de calmarlo?”, cuestionó René Gastelumendi.