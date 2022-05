Abogada de Bruno Pacheco: Pedro Castillo es quien debe decir la verdad de esta situación

Giuliana Quiñones, abogada del ex secretario presidencial Bruno Pacheco, se refirió sobre un presunto vínculo que existiría entre Zamir Villaverde y su patrocinado, de acuerdo con las últimas declaraciones del empresario.

La letrada negó alguna relación entre ambos y exhortó al presidente de la República, Pedro Castillo, a esclarecer los hechos denunciados por el investigado que cumple prisión preventiva por el caso Puente Tarata.

“ El presidente Pedro Castillo es el que tiene que hablar la realidad de esta situación , porque en ningún momento Zamir Villaverde fue llevado por Bruno Pacheco”, dijo en diálogo con Exitosa.

En ese sentido, dejó entrever que en realidad la relación existiría entre Villaverde y la lobbista Karelim López. También recordó que la investigada declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que Bruno Pacheco no estaría involucrado en actos ilícitos.

“Parece que existiera una cuna entre Zamir Villaverde y Karelim López y que realmente la pelea era tan frontal que están resultando afectadas muchas personas que no deberían. Hay que tener presente que Karelim López en el Congreso indicó que Bruno Pacheco no tenía nada que ver y no pertenecía a una organización criminal”, añadió.

Quiñones a Villaverde: No puede mancillar el honor de otras personas

La abogada del exfuncionario criticó a Zamir Villaverde por presuntamente haber compartido información falsa que atenta contra “el honor” de su defendido.

“ Lo que habla el señor Zamir Villaverde no tiene asidero ni fundamentación. Que lo pruebe, porque si es postulante a colaborador eficaz, como lo está manifestando o pretende ser, no puede manchar imágenes o mancillar el honor de otras personas a pesar de que mi patrocinado también se encuentre en investigación”, explicó.

En otro momento, negó que Bruno Pacheco Castillo haya recibido los $ 20.000 que encontraron en el baño de su despacho de manera ilícita y recalcó una de las versiones que brindó su patrocinado ante la fiscalía.

“Esos 20.000 dólares de los que habla Zamir Villaverde en ningún momento se le entregó ni se lo dio nadie, solamente su familia y era para pagar los honorarios del doctor Fernando Ugaz, ya lo hemos manifestado (...) y hemos cumplido con probar la fuente del dinero”, aseveró.