Denuncian acaparamiento de puestos en 10 comisiones creadas durante gestión del alcalde de Lima

Regidoras de la Municipalidad de Lima denunciaron la creación y el acaparamiento de puestos en 10 nuevas comisiones especiales creadas durante la gestión del nuevo alcalde Miguel Romero Sotelo. Las trabajadoras municipales refirieron que la decisión se tomó en Concejo e indicaron que no generará más gastos. Sin embargo, no especificaron quiénes se encargarían de las labores que se desprendan de las comisiones en cuestión.

En total serán 24 comisiones las que funcionarán en la Municipalidad de Lima, si se les suman las 10 recientemente creadas a las 14 ordinarias. Así lo denunció el regidor Ian Guimaray Vidal a través de su cuenta de Twitter.

“ Concejo de la Municipalidad de Lima aprueba por mayoría la creación de 10 comisiones especiales aparte de las 14 ordinarias ya existentes, en total, 24 comisiones en la Municipalidad. Me opuse al aumento de la burocracia. ¡La burocracia asfixia al ciudadano!”, escribió en sus redes sociales.

En conversación con La República, la regidora Alejandra García comentó sobre la decisión del Concejo y explicó las funciones de las comisiones:

“ Estas comisiones son sobre temas específicos como, por ejemplo, el acuerdo del Concejo sobre la iniciativa legislativa para crear las mancomunidades, el tema de la culminación de obras, de proyectos viales, o la comisión especial para poder entablar una mesa de diálogo con las organizaciones sindicales de la Municipalidad de Lima”.

No obstante, García criticó que si bien se ha indicado que no habrá un presupuesto extra, no se ha especificado de dónde saldrá el dinero para los gastos a quienes realicen otro tipo de labores que se desprendan.

“Se dice que no va a haber gastos, pero quién va a levantar las actas, quién va a fijar a los funcionarios, quién va a redactar los acuerdos que se generen , quién va a remitir los acuerdos hacia el Concejo para que se aprueben. No se les ha informado a los regidores cuáles van a ser los términos, las funciones, las competencias de cada comisión, el plazo de elaboración, el tema del personal, dónde se van a reunir, con cuánta periodicidad, a quiénes van a rendir cuentas, qué informes van a elevar”, aseveró.

En esa misma línea, la regidora Jessica Huamán señaló que las decisiones tomadas se han realizado sin dar mayores detalles ni resolver interrogantes básicas .

“No han especificado quiénes se van a encargar de la redacción de las actas, porque cada comisión tiene que liberar actas. Generalmente esto lo hace una secretaria técnica. T ampoco se ha especificado cómo se va a llevar a cabo el proceso logístico, ni si va a haber alguna estructura que se va a prestar por parte de la Municipalidad a estas comisiones especiales”, dijo en diálogo con La República.

Ambas regidoras mencionaron que también se podrían generar conflictos en la organización, pues ciertos puntos que ve determinada comisión podrían colisionar con los nuevos grupos de trabajo.

“Se va a generar de alguna manera una duplicidad, una competencia con las comisiones existentes porque estas tienen que ver con temáticas que ya se ven en otras comisiones. Este es el caso de la comisión de mesas de diálogo con organizaciones sindicales, se ha estado viendo a través de la comisión de economía. Y ahora se está creando una comisión especial. Entonces, cuando haya un acuerdo en esta comisión especial, ¿va a primar sobre la comisión ordinaria?”, cuestionó Alejandra García.

“Estos temas en específico se podrían tocar en las comisiones ordinarias. Sin embargo, les han creado una comisión especial para tocarlos puntualmente. Por ejemplo, hay una comisión para tratar temas multilaterales cuando eso ya lo hace la comisión de cooperación internacional”, agregó Jessica Huamán.

Comisiones no serían equitativas

La regidora Alejandra García hizo hincapié en que no habría equidad en cuanto a las comisiones, pues existen funcionarios que se repiten, y se genera un acaparamiento de puestos.

“En estas 10 comisiones especiales, hay personas que repiten de dos a tres veces la presidencia, entonces, hay un acaparamiento también de las personas que presiden estas comisiones ”, enfatizó.

Por su parte, Jessica Huamán indicó que uno de los motivos para crear estas comisiones fue abrir una oportunidad para fomentar la equidad. Pero la situación no se habría dado así.

“Nos hace bastante ruido en el sentido de que, si supuestamente estas comisiones especiales se hicieron por equidad, para generar la misma oportunidad para todos los regidores, lo lógico hubiera sido que todos los regidores pudieran tener la oportunidad de estos espacios, pero esto no ha sido así ”, explicó.

“Lo que se manifestó es que supuestamente a los regidores que no tienen una presidencia o una vicepresidencia de una comisión ordinaria se les ha dado estas comisiones especiales. Sin embargo, hay varios regidores que no tienen presidencia de comisión actualmente y que tampoco los han puesto en estas comisiones especiales”, añadió.

Alcalde Miguel Romero presentó agenda para crear comisiones

García advirtió que fue el propio alcalde de Lima, Miguel Romero, quien presentó una agenda con puntos de los que, posteriormente, se crearon las nuevas comisiones. Aunque remarcó que si bien fue una propuesta, no necesariamente tendría que ser aprobada en el Concejo.

“El día de la juramentación del alcalde Miguel Romero, (…) él presentó una agenda de unos ocho puntos, más o menos, (…) de ellos, él ha creado por cada punto una comisión especial. Que él anuncie su agenda como alcalde con los puntos que quiera sacar adelante en estos siete meses es una cosa , otra es que el día de hoy, en plena sesión de Concejo, nos informen que están incluyendo comisiones especiales a las cuales no le han avisado a ningún regidor para integrarlas”, culminó.

MML: Comisiones especiales son para “dar oportunidad a muchos regidores”

El Concejo Municipal de Lima aprobó la conformación de 10 comisiones especiales para desarrollar el plan de trabajo del alcalde de Lima, Miguel Romero. Según una nota de prensa de la MML, este proyecto serviría para “dar los primeros pasos en el desarrollo geopolítico de la capital”.

Asimismo, se detalló que durante la sesión presencial del Concejo de Lima —tras dos años por la COVID-19—, Miguel Romero señaló que en el breve tiempo que queda para terminar la gestión 2019-2022 se buscará “el óptimo funcionamiento de la institución municipal y la gobernanza eficiente de la ciudad”.

En ese sentido, mencionó que a través de estas comisiones especiales “se les está dando la oportunidad a muchos regidores que no tenían la posibilidad de participar en las comisiones ordinarias”.

Comisiones especiales

Las comisiones especiales aprobadas en el Concejo Municipal son las siguientes: