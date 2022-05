José Domingo Pérez: No me equivoqué cuando pedí la suspensión de Fuerza Popular ni la prisión preventiva

El fiscal del equipo Lava Jato, José Domingo Pérez, se refirió al caso de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, e indicó que no cometió un error al solicitar la prisión preventiva en su contra ni la petición de suspensión del partido político. Pérez recordó los hechos ocurridos años anteriores cuando se amenazó a testigos del caso Cócteles.

“Ya lo vimos en las investigaciones en el 2017, 2018, en donde buscaron a los testigos, los amenazaban, trataban de que cambiaran la versión de los hechos, de que no eran falsos aportantes. Les daban documentos para que acreditaran que han realizado depósitos bancarios. Como fiscal, me hace presumir de que no me equivoqué cuando solicité la suspensión del partido político Fuerza Popular. No me equivoqué cuando solicité la prisión preventiva contra las personas acusadas de pertenecer a la estructura jefatural de la organización criminal”, dijo para Ideele.

Asimismo, consideró que existe cierto miedo de los posibles colaboradores debido a los amedrentamientos, pues Fuerza Popular tiene tanto poder político como económico.

“La expectativa es que se lleve a cabo un juzgamiento con todas las garantías legales correspondientes, pero no soy ingenuo. Son procesos contra organizaciones que tienen un poder político, un poder económico. Esperar de que estas personas acusadas o investigadas van a estar sentadas con los brazos cruzados (...), pues yo no soy de esa visión”, aseveró.

Fiscalía entrega pruebas de que Keiko Fujimori en persona recibió dinero en efectivo

La Fiscalía presentó un informe de las pruebas que vinculan a Keiko Fujimori con el lavado de activos y otros delitos. El caso a cargo del fiscal José Domingo Pérez, por primera vez, ha ofrecido precisión y visualización de los aportes que la jefa de Fuerza Popular habría recibido para sus campañas presidenciales, los cuales nunca declaró ante las autoridades ni explicó en qué los gastó.

El informe contra Keiko Fujimori y otros 41 acusados comprende 2.384 folios presentados en 12 tomos, extremadamente minuciosos, que incluyen el día, la hora, el minuto, el mes, el año, el monto, el número de registro de salida del dinero y hasta la identidad de quienes se presentaron en nombre ella.