Félix Chero sobre Zamir Villaverde: “El ministro de Justicia no pacta ni negocia con delincuentes”

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, se pronunció sobre las acusaciones que realizó el empresario Zamir Villaverde en su contra. Chero Medina enfatizó que él no realiza acuerdos con “delincuentes”.

“He señalado de manera enfática que yo no he tenido ninguna reunión con el señor Villaverde. No he mandado ningún emisario y no he tenido ninguna comunicación con ese propósito. El ministro de Justicia no pacta ni negocia con delincuentes. Ejerzo mi función constitucional y legal”, declaró a los medios.

Días atrás, Zamir Villaverde afirmó ante la Comisión de Fiscalización que el ministro Chero había enviado a un emisario del INPE de apellido ‘Gomez M.’ para que le dé un número telefónico y así entablen una comunicación. Sin embargo, señaló que no hizo caso a la orden, por lo que, supuestamente, había sido amenazado.

Respecto al encuentro que habría sostenido con el emisario en el restaurante “Pacífico”, cerca de Chiclayo (según informó Cuarto Poder), el titular de Justicia manifestó que “jamás se ha reunido con alguien” en ese lugar.

En relación al posible cambio del equipo ministerial liderado por Aníbal Torres, aclaró que el mandatario Pedro Castillo no ha analizado ese tema.

“El presidente no nos ha manifestado el deseo de realizar un cambio de gabinete ni comunicarse con ningún candidato a ocupar la cartera (de Trabajo). Eso lo descarto de plano y estamos abocados al trabajo de nuestros sectores”, comunicó.