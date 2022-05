Gloria Montenegro considera que el Gobierno no está impulsando políticas para la igualdad de género

La exministra de la Mujer Gloria Montenegro se refirió a las acciones del Ejecutivo en relación con las poblaciones vulnerables y lamentó que el gobierno del presidente Pedro Castillo no tenga una agenda de trabajo en cuanto al enfoque de género. Asimismo, criticó algunas designaciones ministeriales y consideró que no era viable un retroceso en la lucha por los derechos humanos.

“ Lamentablemente no tienen una agenda para trabajar el enfoque de género. Hemos tenido ministros que tienen denuncias por violencia familiar . Tenemos denunciaS muy serias. Pero no solamente en el Ejecutivo. En el Congreso tenemos a Luis Cordero que pateó a su pareja, publicó sus videos íntimos. Está Valer, que quisieron hacerlo premier. Tenemos una serie de funcionarios denunciados por violencia de género y eso no se puede permitir. No podemos retroceder en algo que ha costado décadas de lucha en favor de la igualdad, en favor del desarrollo del país, en favor de los derechos humanos”, dijo para Canal N.

Además, Montenegro mostró su disconformidad con el proyecto de ley 904 aprobado en el Congreso de la República, el cual daña el enfoque de género y educación sexual en centros educativos.

“Imagínate qué pasa con nuestras niñas en la selva, donde tienen que viajar días en deslizadores; qué pasa con nuestras mujeres en el ande, donde la preparación ha llegado de manera muy escasa, donde no hay Internet, donde no han tenido la posibilidad de educarse. Por eso es que este caso es muy grave y por eso es que este proyecto de ley 904 tiene que ser revisado, y nuevamente la Comisión de Educación se ponga la mano a la consciencia para que realmente trabaje en favor de nuestra niñez”, aseveró.