Daniel Abugattás: El presidente Castillo me ofreció ser primer ministro, pero nunca más me llamó

En una entrevista brindada a RPP, el excongresista Daniel Abugattás dio a conocer que tuvo la posibilidad de ocupar el cargo de primer ministro en el actual Gobierno. De acuerdo a la versión brindada por el extitular del Parlamento, el presidente Pedro Castillo lo invitó a una reunión para que ambos pudieran discutir distintos temas de interés nacional. Fue en medio de este diálogo que el mandatario le ofreció el puesto, que por entonces estaba bajo la tutela de Mirtha Vásquez.

“Pedro Castillo me invitó a tomar un café en una conversación aparentemente bastante interesante respecto a la voluntad de hacer las cosas para cambiar, para atender a la gente vulnerable, a los abandonados, a los necesitados (...) Es más, me ofreció la presidencia del Consejo de Ministros, pero no me dijo por qué yo” , recordó Abugattás.

Asimismo, el exlegislador fue claro en señalar que, a su parecer, lo que Castillo buscaba en la figura de un primer ministro era alguien que defendiera a toda costa al presidente; es decir, un perfil basado en no cuestionar cualquiera de la acciones y palabras que salieran del mandatario. “Creo que él añoraba tener un escudero como tuvo Ollanta Humala en su momento de campaña”, declaró.

PUEDES VER: Daniel Salaverry asegura que Pedro Castillo le dijo que estaba pensando en renovar el gabinete

Según manifestó Abugattás, pudo enterarse de esto durante la segunda vuelta de los comicios presidenciales celebrados en 2021, cuando el equipo del entonces candidato Castillo lo buscó para que fuera el vocero de la campaña de Perú Libre, algo que rechazó realizar, absteniéndose de participar en acciones políticas en aquel periodo de tiempo.

“Me hicieron saber durante la segunda campaña que me estaba buscando. No tenía ningún interés en participar. No estaba en condiciones de salud para hacerlo, ni tampoco veía intenciones y un entorno serio para que valga la pena” , sostuvo.

No obstante, indicó que esto no impidió que considerara la posibilidad de volver a ocupar un cargo político y que, cuando Castillo le hizo el ofrecimiento, él lo aceptó de buen grado y quedó a la espera del llamado del presidente. Sin embargo, dicha comunicación jamás tuvo lugar y, en cambio, el mandatario decidió nombrar a Héctor Valer como reemplazo de la saliente Mirtha Vásquez en febrero de 2022.

“Tiempo después (de la campaña presidencial) sí acepté el premierato cuando me lo ofreció, pero nunca más me llamó, creo que se prefirió a Valer”, expresó el exparlamentario.

Pedro Castillo, prisionero de Vladimir Cerrón

Por otro lado, al ser interrogado con respecto a la relación entre el presidente y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el exlegislador consideró que el actual mandatario es un prisionero del exgobernador de Junín, tanto política como ideológicamente, y que se encuentra condicionado e inutilizado, además de mostrar suspicacia del por qué de la dependencia de Pedro Castillo con relación a lo que diga u ordene Vladimir Cerrón.