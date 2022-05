¿Qué consecuencias puede traer la restricción del ingreso de la prensa al Congreso?

Este jueves, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, aseguró que los periodistas podrán ingresar a las instalaciones del Palacio Legislativo a partir del 31 de mayo. El compromiso lo dio durante la reunión con el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IDH), Pedro Vaca.

Mientras la directiva del Parlamento dilata el permiso para el ingreso de la prensa al hemiciclo, los congresistas han llevado a cabo sesiones de interés público, como la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, que se realizó sin un debate previo al voto y sobre la que los periodistas solo pudieron informar según los canales institucionales.

En ese sentido, ¿qué consecuencias puede generar la restricción del ingreso de la prensa al interior del Congreso?

La periodista Zuliana Laines, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, contestó que el impedimento de los comunicadores al Palacio Legislativo vulnera directamente el derecho a la libertad de expresión e información.

Explicó que se pierden muchos elementos importantes para la ciudadanía cuando los cronistas parlamentarios recogen la información desde un televisor o desde las plataformas digitales del Congreso.

En esa línea, recordó que gracias a la presencia de la prensa en el hemiciclo se puedo conocer el chat fujimorista La Botica, durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

“En Congreso TV solo hemos visto tomas abiertas del pleno. Ahí no te puedes dar cuenta quien está y quien no está, o qué otras cosas se pueden producir en el hemiciclo, que es el centro de los debates, de las cuestiones que tienen directo interés público. Para nosotros eso no es periodismo ”, dijo Laines Otero a La República.

Del mismo modo, Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), consideró que con estas restricciones la ciudadanía dejará de enterarse exactamente los acontecimientos que suceden en el Parlamento; es decir, se perderían de los debates, las negociaciones internas y de conocer los intereses personales de los congresistas.

“Nosotros hemos señalado que no estamos buscando un privilegio específico, sino que queremos informar a la ciudadanía. No es un tema laboral, sino de transparencia ciudadana ”, expresó a este diario.

PUEDES VER: Pedro Castillo se reunió con relator especial para la libertad de expresión de la CIDH

Asimismo, advirtió que hay la impresión que entre los actuales congresistas no están de acuerdo con el trabajo de la prensa dentro del Palacio Legislativo, pues consideran que es “muy fiscalizadora”. “Por eso quieren prohibir su ingreso. De hecho, no hay otros motivos”, manifestó.