Bancada fujimorista presenta otro PL para permitir la reelección de gobernadores y alcaldes

Fuerza Popular ha vuelto a presentar un proyecto de reforma constitucional que busca la reelección inmediata de los gobernadores regionales y alcaldes. Se trata de la iniciativa n° 2067/2021-CR que tiene como finalidad modificar los artículos 191 y 194 de la Constitución de 1993. Esta vez, el congresista fujimorista Arturo Alegría García es quien impulsa la medida.

“Consideramos que la reelección de autoridades permitirá que estos puedan desarrollar políticas públicas a largo plazo , pero que también estarán preocupados por la ejecución de las mismas, un hecho concreto es que cuatro años de gestión resulta un periodo corto para el desarrollo de grandes proyectos”, se expone en una parte de la misiva.

Uno de los beneficios que señala la iniciativa es que la reelección de autoridades permite formar una carrera política. “La consolidación de las instituciones dentro de una democracia, implica que los ciudadanos convertidos en políticos puedan tener una línea de carrera, buscar la profesionalización de las actividad política permitirá que las autoridades se especialicen en gestión pública”, se lee en el documento.

El proyecto de ley expone que el gobernador regional y el vicegobernador son elegidos por cuatro años y su mandato es revocable.

“El gobernador regional es elegido conjuntamente con un vicegobernador regional, por sufragio directo por un periodo de cuatro años. El mandato de dichas autoridades es revocable, conforme a ley. Se permite la reelección inmediata, por una sola vez, vencido el segundo periodo no podrá volver a postular mientras no venza un periodo intermedio. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por igual periodo. El mandato de dichas autoridades es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la constitución”, se redactó respecto a modificar el artículo 191 de la constitución.

“Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un periodo de cuatro años. Se permite la reelección inmediata, por una sola vez; vencido el segundo periodo no podrá volver a postular mientras no venza un periodo intermedio. Su mandato es revocable, conforme la ley. El mandato de alcaldes y regidores es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la constitución. La prohibición de reelección no alcanza a los regidores”, señalan en el proyecto de ley sobre reformar el artículo 194 de la Carta Magna.

Patricia Juárez también propone la reelección

El 13 de mayo, la congresista Patricia Juárez también presento un proyecto de ley que busca que los gobernadores y alcaldes sean reelegidos por un periodo de cuatro años.

La iniciativa de la congresista fujimorista ha sido respaldada por los legisladores Patricia Chirinos y Alejandro Cavero de Avanza País; Alejandro Muñante de Renovación Popular; y Carlos Anderson como no agrupado.

La iniciativa n° 02027/2021-CR de la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso también busca modificar los artículos 191 y 194 de la constitución para que la propuesta de reelección sea viable.