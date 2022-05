Congresistas por Puno apoyan nueva constitución

Los congresistas por Puno aprovecharon su reunión de trabajo en la provincia de Melgar, para señalar la necesidad de un cambio urgente de la Constitución y cuestionar a algunos de sus colegas del Congreso .

Uno de los que pidió una nueva constitución y a la vez cuestionó a miembros de su propia bancada fue el acción populista, José Luis Flores Ancachi. Este dijo “no deberle ni un comino a la presidenta del congreso (María del Carmen Alva)” a quien conoció recién el 26 de julio de 2021 cuando asumió el cargo en el legislativo.

Flores Ancachi dio estas declaraciones luego de señalar que apoya el cambio de la carta magna aunque reconoció no es el momento oportuno para ello, debido a que en el legislativo hay muchas divisiones. Una excepción no es la bancada de Acción Popular. Agregó que esas divisiones a futuro pueden llevar al parlamento no concretar sus cinco años de gestión.

Quien también pidió el cambio de la carta magna fue Wilson Quispe, quien señaló que su proyecto de ley para concretar ello todavía está en evaluación.

Cambio por la minería

Los legisladores Flores Ancachi, Wilson Quispe y Carlos Zevallos, en sus intervenciones ante las autoridades y pobladores de Melgar, coincidieron en un tema en común. Según ellos, el cambio de constitución permitirá que las ganancias de la minería sean mejor repartidas y “no solo se la lleven algunos”.

Carlos Zevallos, por ejemplo, mencionó que debido a las malas empresas mineras, como Aruntani, el río Llallimayo fue contaminado. Incluso refirió que esta compañía estaría en otra localidad de Puno explotando y contaminando. Por ello dijo que se pedirá una explicación al Ministerio de Energía y Minas.

Por su parte Flores Anchachi, lanzó la frase de que con la minería no hay desarrollo. Puso de ejemplo Moquegua. Dijo que esa ciudad debía estar como el distrito de San Isidro en Lima, con universidades y hospitales, pero, según él, esta en abandono-

Cuenca de Llallimayo

El congresista Carlos Zevallos anunció que hoy llegarán a la provincia de Melgar diferentes representantes de los ministerios. Se analizará junto a las autoridades locales y dirigentes el avance en que esta el proceso para descontaminar la cuenca de Llallimayo. Indicó que se espera que hoy se concrete la fecha para iniciar la ejecución de la planta para descontaminar el afluente.

Contraloría auditará obras

El contralor, Nelson Shack, anunció la ejecución de una auditoría a la obra de ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado en la localidad de Juli, a cargo de la Municipalidad Provincial de Chucuito, debido a observaciones en su infraestructura por parte del comité de recepción, así como denuncias y reclamos de la población de la jurisdicción.