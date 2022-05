Aníbal Torres respondió todas las preguntas de la fiscal Luz Taquire

El interrogatorio duró una hora y media. “Ha respondido todas las preguntas que se le plantearon”, explicó a los periodistas la fiscal especializada en delitos de lavado de activos Luz Taquire Reynoso, al salir de la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) donde interrogó al premier Aníbal Torres.

Taquire Reynoso acudió a la PCM, acompañada de los fiscales adjuntos Juan Carlos Davis del Piélago y Leandro Figueroa Córdova, pues según la ley, las altas autoridades , como el presidente del Consejo de Ministros, tienen la facultad de escoger el lugar donde ser interrogados por la fiscalía.

Corroboración

La fiscal dijo a la prensa que requirió la declaración del premier en un proceso especial. Esto es, el proceso de corroboración de las declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López Arredondo.

López declaró a la fiscalía sobre presuntos actos de corrupción y lavado de activos en licitaciones y contratos en el Estado y un presunto encubrimiento al exsecretario de la presidencia Bruno Pacheco para evitar las averiguaciones de la fiscalía.

Es el mismo proceso reservado especial, que solo ella conoce, donde hace unos días solicitó la declaración de la primera dama de la Nación, Lilia Paredes. Como se sabe, Paredes se acogió al derecho al silencio al considerar que cualquier respuesta la podría incriminar o afectar a su esposo, el presidente de la República, Pedro Castillo.

Otra carpeta

Llama la atención, en el mundo judicial, que la citación al presidente Pedro Castillo para declarar no sea en el proceso reservado especial, sino en una investigación abierta que la fiscal inició a Karelim López, Bruno Pacheco, Zamir Villaverde y otros.

La citación al presidente identifica un número de expediente, que no aparece en la citación a la primera dama. La fiscal Taquire ha pedido a la defensa de Pacheco, López y la procuraduria pública que hagan sus propias preguntas al presidente. Esto supone que les ha notificado del tenor de la investigación, pues de otra manera no podrían conocer los detalles.

En un proceso de corroboración de una colaboración eficaz no se notifican los detalles y el número de expediente es secreto.

Taquiere indicó que todavía no ha remitido el pliego de preguntas al presidente, pues antes debe revisar y evaluar las interrogantes que podían incluir las defensas de Karelim López y el prófugo Bruno Pacheco.

Diligencia. La fiscal Luz Taquire acudió a la sede de la PCM. Foto: Jessica Merino/ URPI-LR

Respondió todo

A diferencias de la señora Lilia Paredes, el presidente del Consejo de Ministros no tenía ninguna excusa legal para no dar su testimonio, pues lo que diga no podría afectar a algún familiar y se supone tampoco a él mismo.

Según trascendió, el interrogatorio se realizó sin complicaciones. La fiscal informó al testigo sus derechos y el motivo de la declaración. Al concluir la diligencia, se transcribió el acta. Aníbal Torres la leyó, firmó y puso su huella.

El premier negó las afirmaciones de López. Torres confirmó haberse reunido con Bruno Pacheco, de manera informal, en la calle, luego de conocerse el hallazgo de 20 mil dólares en su oficina, pero negó haberle hecho algún ofrecimiento.

Relató que en esa época era ministro de Justicia y quería saber si la denuncia era real y el origen del dinero. Pacheco le respondió que era dinero de sus ahorros y allí terminó el tema. Enfatizó que como ministro de Justicia no le podía ofrecer enviarlo a una embajada fuera del país.

También negó que haya enviado un emisario a Karelim López para que se retracte de sus declaraciones y acuse a los fiscales.

Investigación al presidente

A diferencia de testimonios de Lilia Paredes y Aníbal Torres, declaración de Pedro Castillo no es reservada.