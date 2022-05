Aníbal Torres a trabajador de Migraciones por falta de personal: “¡A mí no me cuentes cuentos!”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ha sido registrado en un video mostrándose disgustado frente a las autoridades de Migraciones. Las imágenes fueron capturadas mientras recorría las diferentes sedes de esta entidad, específicamente en los distritos de Breña y Surco. Su presencia en las instalaciones se dio con la finalidad de supervisar los servicios de atención al ciudadano.

El video enseña al titular de la PCM reclamando a las autoridades de Migraciones sobre las largas colas que se registran en las afueras de la entidad. “A mí no me cuentes cuentos, yo no veo a la persona que trabaje acá. ¿Qué cosa es esto? ¡Cuánta gente está haciendo cola!”, dijo Torres Vásquez.

Ante ello, unos de los funcionarios de Migraciones respondió: “Los token no funcionan, es un tema de sistema. Eso lo hemos heredado”. No obstante, esa respuesta no ocasionó que Aníbal Torres se calmara. Este replicó: “Ahora es un tema de sistema, mil problemas tienen ustedes”.

“¡A mí no me cuentes cuentos, yo no veo a la persona que trabaja acá! ¡En las fotos he visto que no hay gente! ¿Qué cosa es esto? ¡Aquí cuánta gente está haciendo cola! ¿Y a mí me vienes a contar cuentos?”, prosiguió con su discurso el titular de la PCM.

Es importante resaltar que en el video difundido por el twitter oficial del Consejo de Ministros no se puede escuchar ese episodio, ya que tiene un fondo musical. Aunque se puede visualizar una tensión del momento.

Despiden al Gerente de Migraciones

El 17 de mayo se hizo oficial el cese de labores de Ramiro Gustavo Quino Franco, quien se desempeñó como gerente general de Migraciones. Así lo confirma la resolución de superintendencia n° 000079-2022-MIGRACIONES que se publicó en el diario oficial El Peruano.

También se dio por concluida la labor de los jefes de la Asesoría Jurídica, Miguel Ángel de Loayza, y de Recursos Humanos, Flor Flores.

El despido de Quino Franco y de los otros dos funcionarios se dio un día después de la visita de Aníbal Torres a las instalaciones.