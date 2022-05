Abogada de Bruno Pacheco: Zamir Villaverde inventa situaciones para buscar su libertad

La abogada de Bruno Pacheco, Giuliana Quiñones, rechazó las acusaciones que realizó Zamir Villaverde contra su patrocinado ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde el empresario señaló, sin pruebas, que el ex secretario general de Palacio de Gobierno entregó S/ 2 millones al presidente de la República, Pedro Castillo, por la licitación del Biodiésel de Petroperú.

“Yo pienso que debe estar buscando la libertad e inventando situaciones que no son correctas. (…) Por supuesto que está mintiendo, no es correcto que diga que le ha entregado al Sr. Bruno Pacheco esa cantidad tan aberrante y que lo hizo para se lo entregara al Sr. Pedro Castillo, no tiene ni asidero, tendría que probar eso”, declaró a Canal N.

El procesado por corrupción declaró esto desde el centro penitenciario Ancón I, sin aportar una sola prueba de lo que manifestó: “Sobre los S/ 2 millones, el señor Bruno me dice que Karelim López le dio el dinero para hacer entrega al presidente de la República, producto de las licitaciones que había en Petroperú”, mencionó el último 17 de mayo.

Sobre los 20 mil dólares de Bruno Pacheco

Ante la Comisión de Fiscalización, Zamir Villaverde acotó que Bruno Pacheco le solicitó que le preste dinero luego de que el Ministerio Público se lo incautara en el baño de la secretaría presidencial. Señaló que el dinero encontrado en la oficina del ex secretario presidencial en noviembre del 2021 eran parte de supuestos pagos al presidente Pedro Castillo para beneficiar en el proceso de ascensos en la PNP.