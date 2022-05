Se enfrentan por Consejo de Ministros Descentralizado

El presidente Pedro Castillo y el primer ministro Aníbal Torres hicieron una cerrada defensa en Huánuco de los Consejos de Ministros Descentralizados. El premier incluso preguntó “¿quién ha recibido un táper aquí para que asista a esta reunión?”. Mientras la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, cuestionó en Huancavelica dichos gabinetes y dijo que solo sirven para hablar mal del Parlamento, permitiendo el ingreso de su portátil (del Ejecutivo) y aseguró que los congresistas “somos los verdaderos representantes del pueblo”.

De esta manera, los más altos representantes del Gobierno y del Congreso se enfrascaron en un nuevo debate, en medio de los altos índices de rechazo a sus respectivas gestiones, en reciente sondeo. Castillo registra un 72% de desaprobación, Torres un 67% y Alva un 69%, según la última encuesta de Ipsos Perú para El Comercio.

Pese a estos índices desaprobatorios, no dejaron de lanzarse alusiones y críticas directas.

“Llevan a su portátil”

Para la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, los Gabinetes Descentralizados “no hay duda” de que se han convertido en medios de propaganda. “Me he reunido hasta con 10 alcaldes y todos, incluyendo el gobernador regional, me han comentado cómo ha sido la sesión descentralizada en Huancavelica. Me dicen que no entran los dirigentes... llevan su portátil... llevan a la gente que solo ellos quieren y no hay acuerdos ni compromisos”, dijo en la emisora RPP.

“No hay actas porque no hay compromisos y solamente el gabinete, principalmente el primer ministro, se encarga de hablar sobre la asamblea constituyente y hablar mal del Congreso. La realidad es que estas sesiones solo sirven para hablar mal del Congreso, para hablar de la asamblea constituyente”.

Aseguró que en sus visitas a las regiones “nadie” le ha hablado sobre la importancia de una constituyente, pese a que en la administración de Castillo se indica que es un pedido masivo. “Hay que viajar por todas las provincias y las regiones porque nadie ha tocado ese tema... Ellos sienten cómo el Ejecutivo no se hace presente. Por eso dije somos los verdaderos representantes del pueblo porque somos elegidos por ellos”, remarcó.

“No se sacaron zapatos”

El presidente Castillo, presente en Huánuco para la XII sesión del Consejo de Ministros Descentralizado, explicó que tomaron la decisión de realizar los gabinetes fuera de Lima porque no podían esperar que los “partidos tradicionales” que tuvieron la oportunidad en décadas dirigiendo el país” no escuchen a los pueblos del interior.

“Qué culpa tenemos nosotros de que ellos no se sacaron los zapatos y decidieron bajar a los lugares más recónditos del país, hoy lo tenemos que hacer y escuchar a la sociedad civil, los maestros, los padres de familia y agradecer desde Huánuco el nivel de diálogo, así somos los del pueblo, así somos los dirigentes. Hay que seguir haciéndolo”.

Refirió que son los espacios adecuados para escuchar a las autoridades regionales y locales, para recoger sus preocupaciones y atender sus demandas de forma intergubernamental.

A su vez, el primer ministro Aníbal Torres se hizo varias preguntas:

“¿Dónde está la portátil? Mencionan en Lima que nosotros venimos con nuestras portátiles. ¿Dónde está el ómnibus de la portátil? ¿Quién ha recibido un táper aquí para que pueda asistir a esta reunión?”.

“Con estas reuniones estamos descentralizando el poder... Para nosotros el pueblo está primero, pero a los señores de la derecha, ultraderecha, también somos gobiernos de ellos, también defendemos sus derechos. Lo único que le pedimos es que paguen sus impuestos”.

Al clausurar el XII Consejo de Ministros Descentralizado en Huánuco, el jefe del Estado señaló que hay diversos temas fundamentales, como la emergencia en el agro nacional y garantizar la alimentación para los niños y las instituciones educativas. Pidió al Parlamento que debata los proyectos de ley del Ejecutivo “para industrializar el país” y crear “de una vez” el Ministerio de Ciencia. Finalmente, señaló que Huánuco necesita un aeropuerto y solicitó al titular del MTC trabajar un proyecto de terminal aéreo en Tingo María para los huanuqueños.

Primer ministro Aníbal Torres citado hoy por la fiscalía

Hoy miércoles 18 de mayo, a las 9:30 a.m. la representante del Ministerio Público, Luz Taquire, interrogará al presidente de Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en la Fiscalía especializada en delitos de lavados de activos. Taquire tiene a su cargo la carpeta de colaboración eficaz de la lobista Karelim López Arredondo.

El lunes 16 se encontraba citado el presidente Pedro Castillo, pero pidió que le envíen las preguntas por escrito.

También se citó al procurador anticorrupción Javier Pacheco este jueves 19 de mayo; al exministro de Defensa Juan Carrasco Millones este viernes 20 de mayo; y el exministro de Defensa Walter Ayala este lunes 23 de mayo.

En la web

PCM. La Presidencia del Consejo de Ministros hizo públicas en la web 6 relatorías de los Consejos de Ministros Descentralizados que se han llevado a cabo desde enero del 2022 e indicó que la información será actualizada progresivamente.