Consejo de Ministros Descentralizado: un tema de debate

Los Consejos de Ministros Descentralizados que lideran el presidente de la República, Pedro Castillo, y el gabinete ministerial al interior del país se han convertido en un tema polémico tras los recientes comentarios de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

Alva Prieto rechazó estos espacios al manifestar que son utilizados para criticar al Congreso de la República y promover la asamblea constituyente. Incluso, la titular del Legislativo señaló que el Parlamento es el “verdadero representante del pueblo”.

“No hay actas porque no hay compromisos y solamente el gabinete, principalmente el primer ministro, se encarga de hablar sobre la asamblea constituyente y hablar mal del Congreso. Me dicen que no entran los dirigentes, llevan su portátil y llevan a la gente que solo ellos quieren. No hay acuerdos ni compromisos”, manifestó para RPP.

No obstante, el titular de la PCM, Aníbal Torres, se pronunció sobre los comentarios que recibió el Gobierno de Castillo Terrones por la realización del Consejo de Ministros Descentralizado.

“¿Dónde está la portátil a la cual mencionan en Lima? ¿Venimos aquí con nuestras portátiles? ¿Dónde está el ómnibus de la portátil? ¿Quién ha recibido un táper para asistir a esta reunión?”, manifestó durante el XII Consejo de Ministros Descentralizado en Huánuco.

Opiniones

Ante ello, el congresista de Acción Popular Ilich López y la exparlamentaria de Perú Libre Katy Ugarte manifestaron su opinión sobre estas reuniones que se realizan al interior del país.

La parlamentaria Ugarte señaló que su ejecución genera que el jefe de Estado mantenga contacto directo con la población.

“Para el presidente es una manera de estar directamente con el pueblo y recoger las necesidades que hay en cada región. Esto permite que el Ejecutivo también pueda priorizar y atender esas necesidades. Desde el escritorio jamás se escuchaban. Es tan diferente cuando no ves la realidad que pasa al interior del país”, declaró para La República.

“Yo recuerdo que, en Gobiernos anteriores, el presidente se desplazaba jamás de esta manera, pero ahora tiene el contacto directo con el pueblo y eso valoran bastante, al menos en la región Cusco, donde ya se han desplazado”, agregó Ugarte.

Ilich López, congresista de Acción Popular, señaló que está a favor de la idea de realizar los consejos al interior del país, aunque precisó que cambiaría la metodología al llevarlos a cabo.

“En realidad, el formato o la manera de llevar estos consejos descentralizados, me parece buena la iniciativa como tal. Desde mi punto de vista debería de iniciarse con los trabajos de levantamiento de información. Una vez que hayan realizado esa labor, podría recién iniciar con esa información el Consejo de Ministros Descentralizado, el cual arribe a decisiones concretas”, afirmó el parlamentario para este medio.

Asimismo, criticó al equipo técnico que acompaña a estas sesiones, ya que consideró que no desarrollan su trabajo y que solo “se dedican a aplaudir” al titular de la PCM mientras da su discurso.

“La metodología que ellos utilizan, desde mi punto de vista, es errada: no está bien y no es correcto. Sobre todo cuando se utilizan recursos del Estado para todo ese desplazamiento. Hay una inversión del Estado que no se rentabiliza”, expresó.

Sobre los comentarios que realizó la titular de la Mesa Directiva, Katy Ugarte afirmó que respeta las opiniones; no obstante, apuntó que no concuerda con lo dicho por Alva Prieto.

“Respeto su opinión, pero no es así. Vemos que este trabajo se hace directamente con el pueblo y hace que los ciudadanos también se sientan representados y escuchados por sus autoridades”, puntualizó.

López aclaró que como “congresistas pueden criticar, pero hay que dar propuestas de mejora”. Por ello, insistió en el cambio de metodología.

“Los consejos de ministros tienen que tomar decisiones y no escuchar. Escuchar es el trabajo previo. Primero tienen que mandar a los técnicos y, ya cuando tengan acciones concretas, ir a esos lugares para decir que han identificado tales problemas y traer las soluciones”, concluyó el legislador.