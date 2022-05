Ministro Rosendo Serna sobre tesis de Pedro Castillo: “No se trata de plagio, sino de similitudes”

El supuesto plagio en el que habría incurrido el presidente Pedro Castillo en la elaboración de su tesis de maestría, presentada en la Universidad César Vallejo, sigue causando opiniones divididas en políticos de oposición, quienes piden una sanción contra el mandatario, y miembros del Gobierno, los cuales defienden la probidad del documento académico y de sus autores, la pareja presidencial.

En este sentido, en entrevista con RPP, el ministro de Educación, Rosendo Serna, manifestó que el tema de los presuntos actos de duplicación de textos académicos por parte de Castillo no es trascendente, debido a que —según él— la persona que crítica “ni siquiera ha leído el documento, ni siquiera ha leído la investigación y no conoce el tema”. Al respecto, señaló que lo presentado en la tesis del presidente no corresponde a copias, sino a similitudes.

“Hay que conocer el tema. No son plagios, sino similitudes, porque el Turnitin lo que hace es verificar. En la parte de agradecimientos, tú pones ‘agradezco a mis padres’ y eso te observa, pero el que no conoce que esto no se descarta sigue pensando que es una similitud”, indicó el titular del sector Educación.

Asimismo, consideró que la discusión sobre este tema es un pérdida de tiempo porque es algo que ya se trató en su debido momento. Por ello, crítico que se pretenda seguir polemizando un asunto concluido y que se dejen de lado otros aspectos trascendentales para el país; entre ellos, los puntos tratados en los Consejos de Ministros Descentralizados, en particular, el último realizado en Huánuco.

“Yo podría discutir acerca de la tesis, pero es un tema personal que debe resolver el presidente. Si las decisiones fuesen políticas y están sujetas a esa tesis, seguro que sí, pero dejemos que se termine con la investigación pública. No se habla de cosas positivas que se están haciendo, el gran problema es solo buscar el error. ¿Por qué no son positivos?”, expresó el ministro Serna.

Al ser interrogado sobre sus actividades en las citadas reuniones realizadas por el Poder Ejecutivo al interior del país, el titular de la cartera de Educación manifestó no recordar cuántas actas ha firmado durante su participación en los Consejos de Ministros, y si bien declaró que dichos documentos se regularizarán más adelante, fue impreciso al momento de clarificar este punto y no brindó mayor respuesta al respecto, a pesar de que se ha denunciado que dichos eventos carecen de la transparencia que se requeriría dada su importancia.

Sobre lo dicho por Zamir Villaverde

Otro de los temas por los que fue abordado el ministro Rosendo Serna refería a las declaraciones del empresario Zamir Villaverde, anteriormente cercano al presidente Pedro Castillo y que ahora lo acusa de haber orquestado un fraude electoral en los comicios de 2021. Al respecto, el regente de sector Educación resaltó que, hasta el momento, Villaverde no ha mostrado pruebas que respalden sus afirmaciones, por lo que no considera verosímil lo que dice.