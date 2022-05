Martín Vizcarra sobre su viaje a Cusco: “No he incumplido ninguna regla de conducta”

El expresidente Martín Vizcarra se refirió al reportaje emitido por Panorama el último domingo sobre un viaje que realizó a Cusco, en febrero de este año, con el fin de realizar actividades proselitista para su partido El Perú Primero, y donde habría mantenido un encuentro con la excandidata al Congreso por Somos Perú Zully Pinchi.

Al respecto, el exjefe de Estado aseguró que no incumplió ninguna de las reglas de conducta que le impuso el Poder Judicial tras las investigaciones que se le sigue en su contra por el caso Club de la Construcción, donde es señalado por recibir presuntas coimas cuando fue gobernador de Moquegua.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Facebook, Martín Vizcarra aseguró que fue autorizado por el juzgado para ir a Cusco del 25 al 27 de febrero debiendo informar de su retorno. Seguidamente, mostró la resolución donde se declara fundada su solicitud.

“Aquí dice que tengo prohibición de comunicarme con algunas personas que son las que tienen alguna referencia en la investigación donde estoy. Estoy respetando eso. No he incumplido ninguna regla de conducta. Que no se presenten los medios de comunicación para presionar al sistema de justicia”, manifestó.

Seguidamente, Vizcarra Cornejo añadió: “Cualquiera que pueda leer las normas de conducta puede ver que no he incumplido ninguna. Lo dice la propia jueza, ella dice que Vizcarra Cornejo viene cumpliendo con las reglas de conducta impuestas. Estamos cumpliendo porque somos respetuosos de la ley y así lo hemos hecho”.

En otro momento, contó que el permiso solicitado al Poder Judicial fue para viajar al interior del país con el objetivo de formalizar su partido El Perú Primero.

“Ahora que estamos próximos a tener nuestro partido El Perú Primero necesitamos recorrer las diversas regiones del país para escuchar las propuestas y demandas de los peruanos. Por eso solicitamos la autorización”, acotó.