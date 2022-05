Martín Vizcarra: “Me veo rehabilitado y, como congresista, buscando el adelanto de elecciones generales”

El expresidente Martín Vizcarra persiste en su carrera política, pese a las inhabilitaciones y cuestionamientos. Busca que la justicia internacional le permita ejercer como congresista para promover nuevas elecciones.

Fue un presidente popular, pese a ser elegido vicepresidente, y está inhabilitado. ¿Cuál es la principal explicación?

Que es producto de una venganza política que ya es persecución política. Estuve en el cargo 2 años y 8 meses, y tomamos decisiones importantes para cambiar cosas, en favor de la población, como normas que afectaron a grupos económicos importantes: de medicamentos genéricos, alimentación saludable, antimonopolio, antielusión, y combatimos la minería ilegal, al ‘Club de la Construcción’... En lo político, enfrentamos un Congreso obstruccionista que nos llevó al extremo de disolverlo y mandar al retiro a congresistas de décadas. Todos esos intereses que afectamos se juntaron.

Dos Congresos lo inhabilitan. ¿Cómo ve esa coincidencia?

Es la misma clase política. Las reformas políticas se implementaron a medias. Seguimos cambiando actores con la misma partitura: trabajan no en función del país, sino de los intereses de grupo que tienen.

¿Y usted qué hizo mal principalmente?

No buscar tener bancada después de la disolución. Tenía respaldo. Podíamos haber hecho un acuerdo con un partido.

En su gestión, fuimos de los países más golpeados por la pandemia. ¿Qué dice?

Quizá de los que estaban en situación más precaria en salud al iniciar la pandemia: teníamos 10 camas UCI y faltaban laboratorios. Un duro golpe fue la falta de oxígeno por una norma con nombre propio del año 2010...

¿Por qué no actuó antes?

Hemos trabajado hospitales que estaban entrampados. El de Ate lo terminamos al inicio de la pandemia. Nadie pensaba en algo tan agresivo. Se tomaron decisiones. Ahora, dos informes de Lancet y la OMS muestran que el reporte de fallecidos fue subestimado en 30% y en Perú las cifras son muy similares a las reales.

¿Se arrepiente de haberse vacunado?

Me arrepiento de no informarlo en el momento. Trabajamos una estrategia para anunciarlo cuando concluya la fase experimental. Fui inoculado en octubre. Nadie imaginaba que a 10 días sería vacado. Lo planteamos para después para una campaña en favor de la vacunación, pero la vacancia cortó eso y quedó como aprovechamiento.

Málaga dijo que usted sabía que era vacuna y su carné no tenía código de voluntario.

Eso desconozco. Yo recibo y me dan certificado. Si hay código, ¿qué iba a saber? Yo estaba en la relación de la Cayetano.

De quienes recibían fuera de voluntarios, el vacunagate.

Eso no conocía.

¿Y le parece bien que haya una lista de voluntarios anónimos y otra de privilegiados?

Está mal, pero no sabía. Me enteré en febrero cuando se supo. Yo pensé que mi dosis era una de las 12.000 de voluntarios.

¿Traicionó a Kuczynski?

No, en absoluto. Hablé con él en su casa para ver qué era lo mejor cuando se venía la segunda vacancia, si renunciar los tres o dar continuidad al gobierno según la Constitución. Me dice que mejor darle continuidad.

Compara su caso con el de Petro. ¿Se ve igual rehabilitado y cerca de llegar a presidente?

Me veo rehabilitado, ocupando mi cargo de congresista y buscando una salida a la crisis política. Hasta allí mi proyección. Lo demás se verá en el futuro. No veo otra salida que el adelanto de elecciones generales con algunas reformas políticas.

¿Dan los tiempos para que la Corte Interamericana lo habilite y llegue a ser congresista?

Espero. Tal como veo, pareciera que Gobierno y Congreso han hecho pacto para quedarse hasta el 2026. Se pelean para las cámaras, al interior en las leyes malas que dan, están juntitos.

De llegar a su curul, ¿cómo haría para que el Congreso acepte adelantar elecciones?

Haré el esfuerzo, sumaremos uno a uno y buscaremos incentivos para que ellos puedan entender que eso es lo mejor.

Plantea un referéndum de adelanto electoral y asamblea constituyente. Dice estar a favor del cambio de Constitución, pero no ahora. ¿Por qué?

Porque estamos en momento de crispación. Una constituyente debe hacerse en un momento de serenidad y relativo consenso de qué cambiar. Ahora, con la inflación que tenemos, la delincuencia que desborda, estar hablando de un momento constituyente no es.

¿Qué debe cambiarse de la Constitución principalmente?

Aspectos del equilibrio de poderes, los derechos que no recoge la Constitución, hablar de los gobiernos regionales, del tema medioambiental... Hay temas que deben ser incorporados unos y corregidos otros.

Ante lo mal del Gobierno, ¿cree que con Keiko Fujimori estaríamos mejor?

No. Hemos experimentado lo que es el fujimorismo, con copamiento de poderes, medios de comunicación, un manejo arbitrario del país. Soy crítico del Gobierno porque no hay rumbo y hay indicios de corrupción, pero Keiko no era mejor opción.

¿Qué le dice Salaverry de Castillo? ¿Usted envía consejos?

No he hablado con Salaverry más que saludos. Está claro que Castillo no escucha a quienes debiera. Si al cardenal Barreto no le acoge sugerencia, pese a que se comprometió con él, no creo que Salaverry sea la solución.

¿Qué pasó en Cusco, donde dicen que engañó usted al juez y hasta a su matrimonio?

En absoluto. Tengo reglas de conducta y la jueza dice que he venido cumpliendo. No me reuní con nadie con quien esté impedido. Lo demás, por respeto a mi familia, no comento.

Tras el escándalo del viaje a Cusco, Vizcarra afirma que no quiere "alimentar el morbo" y que ya le ha dado las debidas explicaciones a su esposa Maribel Díaz. Foto: La República

¿Son chats falsos? Apelo a la expareja presidencial, referente para sus seguidores.

Por eso, por respeto a mi pareja y familia. No quiero entrar en un debate que sea una novela. A quien debo darle explicaciones las he dado, a mi familia y mi esposa. No quiero entrar a detalles ni alimentar el morbo.

¿Cuál es su futuro político?

Perú Primero. Es el partido que esperamos a fin de mes inscribir. Queremos representar el sentimiento del peruano emprendedor que quiere inversión privada, pero que achique las brechas sociales y económicas.

¿Y en lo judicial? Hay testimonios graves que lo señalan...