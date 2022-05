Carmen Mc Evoy sobre el Gobierno: “Acá se está asaltando, hay un secuestro del Estado”

En “La entrevista”, Paola Ugaz conversó con Carmen Mc Evoy, historiadora y diplomática peruana, quien acaba de publicar el libro “Homo politicus”, sobre la actual crisis en el Perú que mantiene al Gobierno de Pedro Castillo enfrentado con el Congreso de la República. Mientras los peruanos siguen a la deriva.

- Pese a la crisis social, mantienes el optimismo ¿Cómo lo haces? ¿Cómo creer que hay una luz al final del túnel?

Tenemos un país extraordinario y eso, probablemente, es lo que nos da el optimismo a los peruanos, pero no sabemos cómo administrarlo. Esta no es la primera y tampoco la última de las crisis y lo que nos define es el azar. Nuestra trayectoria es azarosa y es así porque no hemos logrado anclar estas instituciones que nos permitirían administrar este país.

- Ahora que vienes de afuera tal vez te parece mucho más clara esta jauría en la que nos hemos convertido. Estamos perdiendo la cabeza. Ayer el tema fue la hija menor del presidente, se mostraron sus datos y eso es un delito, pero no nos damos cuenta de que estamos perdiendo. ¿Hay esperanza?

Lo que hay que reconocer es que esta polarización es mundial. Estamos en un momento donde el mundo está polarizado. Creo que la guerra en Ucrania es una clara muestra de ese imperialismo, de una violencia incontrolable. En Estados Unidos, lo notas con el racismo que ha salido con esta supremacía que no tiene ningún control y sale a matar.

Lo segundo es que nuestro modelo, obviamente, es uno donde el caudillo ha tenido un papel fundamental, se envuelve en un halo de promesa de salvación de la república, que empieza un tiempo nuevo.

Este libreto yo ya lo conocía, lo critiqué y fue el momento de ataque feroz. Te atacan porque te apellidas Mc Evoy, porque has escrito muchos libros. Sentía que estaba siendo castigada, pero poco a poco la realidad me ha dado la razón.

Acá se está asaltando al Estado, hay un secuestro del Estado para repartirlo entre sus allegados, su clientela y reforzar la corrupción de toda la vida. No hay nada nuevo, es la misma historia caudillista de toda la vida.

- ¿Por qué 200 años después está en disputa la calidad universitaria?

Para ser justos, este presidente, que viene con un ADN conocido, con la diferencia de que no es militar, tiene este lenguaje que representa al caudillo. Viene a ocupar un Estado erosionado, perforado y está así porque han ido entrando oleadas de saqueadores del Estado peruano.

No se le ha dado el presupuesto a la educación pública. Ahí se forja a la ciudadanía, se forja la identidad, el amor por el Perú, trabajo honesto, todo lo que podía servir contra el modelo patrimonialista. La educación pública no ha recibido el interés, recursos que merecía.

- ¿Con qué caudillo se compararía a Vladimir Cerrón?

Él es la llegada del marxismo-leninismo en su versión cincuentera, ve a la revolución cubana como un ejemplo, viene de esa cepa, ha estudiado ahí. Es esa cepa autoritaria, voluntarista.

Este señor vive en el abstracto y no se da cuenta de que el Perú tiene que aunar sus fuerzas y pensar en un proyecto dentro de 20 años, 30 años. Falta un proyecto que nos una a todos y que no nos divida.