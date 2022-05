Abogada de Bruno Pacheco a Zamir Villaverde: “Es absurda su respuesta ante el Congreso”

Giuliana Quiñones, abogada del ex secretario presidencial Bruno Pacheco, rechazó las acusaciones del investigado Zamir Villaverde sobre los US$ 20.000 encontrados en el baño del despacho del exfuncionario.

“Si quiere excarcelación, que se base en hechos que están siendo investigados. Es absurda su respuesta ante el Congreso. Ya sustentamos con documentación el tema de los US$ 20.000 que no fueron entregados por el señor Zamir Villaverde”, manifestó a RPP.

Cabe recordar que, Villaverde, en el testimonio que brindó ante la Comisión de Fiscalización, el último martes, dijo que Bruno Pacheco habría recibido S/ 2 millones para que los remitiera al presidente Pedro Castillo a cambio de actos ilícitos en licitaciones como el del puente Tarata III.

Asimismo, señaló que Pacheco le habría confirmado que los US$ 20.000 encontrados en su despacho corresponderían al pago de un cupo relacionado con el escándalo de supuestas injerencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas.

En otro momento, Quiñones criticó las acusaciones sin fundamento del empresario y afirmó que solo estaría buscando desacreditar a su defendido.

“ Es sorprendente que el señor Zamir Villaverde pretenda manchar el honor de las personas en situaciones en las que realmente no tiene asidero legal ni ninguna fundamentación, ninguna prueba que pueda decir que le entregó los S/ 2 millones a Bruno Pacheco para el presidente Castillo”, declaró.

“Bruno Pacheco se encuentra a buen recaudo”, afirma abogada

Más adelante, la defensa del ex secretario de Palacio aseguró que su patrocinado no se entregará a las autoridades y continuará como no habido debido a las múltiples acusaciones en su contra.

“¿Usted se entregaría a las autoridades cuando es investigado por hurto agravado desde un inicio y, después, cuando se solicita prisión preventiva, le aparece organización criminal y una colusión agravada? No, nadie va a entregarse de esa manera. (Bruno Pacheco) se encuentra a buen recaudo”, señaló.

Cabe resaltar que, las autoridades peruanas han emitido una alerta de captura internacional.