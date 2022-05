Martín Vizcarra: “Vladimir Cerrón tiene las mismas restricciones y viaja por todo el Perú”

El expresidente e inhabilitado congresista de Somos Perú, Martín Vizcarra, negó el presunto desacato a las normas de conducta que habría cometido luego de pedir permiso al Poder Judicial a fin de viajar a Cusco para realizar actividades políticas en favor del partido El Perú Primero; cuando en realidad, según un reportaje de Panorama, también habría organizado una reunión en un lujoso hotel de la ciudad imperial.

“Esto es parte de una campaña para desprestigiarme, tratan de inhabilitarme, comienzan a atacarme mediáticamente. Son siete reglas de conducta que yo debo cumplir para el Poder Judicial. He pedido (salir de Lima) como 15 veces, solo me han autorizado tres. Así de celosos son conmigo, en cambio Vladimir Cerrón tiene las mismas restricciones y viaja por todo el Perú ”, dijo a RPP.

Del mismo modo, acotó que la Fiscalía no lo ha llamado a declarar desde el 2020 y cuestionó que el proceso continúe con lentitud en el 2022. Sobre la presunta infidelidad a su esposa con una integrante del partido Somos Perú, señaló que es “falso”.

“ Tuve permiso para viajar al Cusco del 25 al 27 de febrero y no me he reunido en esas condiciones con Zully Pinchi, absolutamente falso una infidelidad . Hay un nivel de bajeza que existe en cierta prensa cuando quiere atacar sin justificación”, sostuvo.

Como se informó, en los chats que reveló el dominical se observa que el exmandatario coordina con una persona, aparentemente una mujer, sobre una visita a su habitación en el hotel donde se estaba quedando en Cusco. “Ingresa y preguntas por el nombre de Rudy Ramos, eso es para evitar roches. Te quiero”, habría precisado el exgobernador de Moquegua.

Martín Vizcarra busca recuperar su curul

En otro momento, Martín Vizcarra reafirmó que aspira a recuperar su curul en el Congreso, pero no respondió de forma clara sobre posibles intenciones de postular a la presidencia en el 2026.

