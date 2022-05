Salas Arenas califica de “fantasías enfermizas” dichos de Villaverde: No hubo fraude en primera ni segunda vuelta

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, catalogó de “fantasías enfermizas” las nuevas declaraciones de Zamir Villaverde ante la Comisión de Fiscalización. En dicho grupo de trabajo del Congreso, el recluido empresario reiteró —sin mostrar prueba alguna— que el titular del ente electoral habría tenido algún contacto con el exalcalde de Huaraz Vladimir Meza para ejecutar un supuesto fraude.

En declaraciones a RPP, Salas Arenas aseveró que no conoce a Meza ni a Bruno Pacheco ni a “la señora que refiere”, es decir, a la exalcaldesa de Villa María del Triunfo y amiga del exsecretario presidencial, Silvia Barrera.

“Estoy muy disgustado por las fantasías enfermizas que se permite decir lo que le pasa por la cabeza y que seguramente algún interés subalterno encierra”, dijo.

El titular del JNE criticó que en un inicio Villaverde denuncie una supuesta entrega de 80.000 soles para efectuar un fraude y “ahora son 3 millones”: “El señor habla de los millones muy fácilmente. No es posible hacer un fraude electoral porque implicaría movilizar más de 15.000 actas para poder cambiar los resultados electorales”.

“No he recibido ningún centavo en relación a estas materias. Mis únicas remuneraciones son las de mi labor como presidente del JNE y docente universitario. Tengo una trayectoria de años de labor en el Poder Judicial. Yo no he estado preso por asaltar pizzerías ni por asaltar ningún lugar. Sin embargo, el señor Zamir Villaverde aprovecha la condición de cierta vinculación con gente del Gobierno para lanzarse en contra del presidente del JNE y contra el sistema electoral para hablar del fraude que es imposible. No es posible un fraude electoral ni en primera vuelta ni en segunda vuelta”, agregó.

Jorge Salas Arenas recordó que el proceso de 2021 fue supervisado por distintas instituciones externas al Perú, “no solo de la OEA, sino de la ONU y otros organismos internacionales que han venido a auditar las elecciones pasadas y no hay ningún rastro o traza de falsedad, falsificación o fraude”.

Jorge Salas Arenas afirma que hay un interés político detrás de acusaciones de Zamir Villaverde

En otro punto de la entrevista, el presidente del JNE aseguró que con las declaraciones de Zamir Villaverde se buscaría que se inicie alguna indagación en su contra a fin de que sea retirado del cargo. Ello con miras a las Elecciones Municipales y Regionales 2022.