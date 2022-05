Guillermo Flores: “No queremos entrar en discusiones que no llevan a nada”

La batalla por el sillón municipal de Lima ha comenzado y “Grado 5″, conducido por René Gastelumendi, comenzará una ronda de entrevistas para que la población conozca a los candidatos y las propuestas de estos.

Aunque los primeros puestos, según Ipsos, Daniel Urresti, Rafael López Aliga y George Forsyth decidieron no atender el llamado de Epicentro TV, Guillermo Flores, candidato a la alcaldía de Lima por Partido Morado, aceptó debatir con el periodista sus proyecciones.

El candidato que ocupa el quinto puesto con un 2%, superando a Omar Chehade, de Alianza para el Progreso (APP), es una de las figuras más jóvenes de la contienda electoral.

Guillermo Flores, de 38 años, espera que esta campaña sea utilizada para dar propuestas viables y no peleas que evitan el debate de las necesidades materiales de las personas.

“Vemos la campaña como una oportunidad de servicio hacia las personas, no solo luego de la campaña. Algunos dicen: ‘Serviremos luego de ganar’, pero nosotros vemos la campaña en sí como una oportunidad de servir (...) No queremos entrar en discusiones que no llevan a nada”, declaró.

Agregó que el equipo que lo acompaña es joven, honesto y está capacitado en el sector público y privado.

Las propuestas

El candidato del Partido Morado sostuvo que su propuesta para atender el caos en Lima está basada en una visión del manejo del territorio. De acuerdo a esto, su equipo busca un “desarrollo por movilidad”.

Para ello, han identificado 8 ejes de bienestar en zonas estratégicas de la ciudad que unan lugares recurrentes como escuelas, hospitales y mercados, lo cual - detalló- haría mucho más factible la vida de las personas.

“Somos una propuesta joven, que combina experiencia del sector público y privado. Además, no debemos nada a nadie. Somos una propuesta honesta”, recalcó.