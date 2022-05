Arequipa: rector de Universidad San Pablo apoya recomposición de la Sunedu

Entre contradicciones y yendo en contra de la opinión de la gran mayoría de universidades del país, el rector de la Universidad Católica San Pablo, Germán Chávez Contreras, señaló estar a favor de la recomposición de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) aprobada hace dos semanas por el Congreso.

“No hay que preocuparnos por cuántas universidades haya, sino por la calidad académica. Es una oportunidad de mejora. Toda ley es perfectible y la de la Sunedu podía cambiar con el tiempo. Si no se da el primer paso, ¿Cómo vamos a saber si el cambio fue bueno o malo?”, dijo.

Chávez Contreras dijo esto luego de la conferencia que brindó la casa de estudios para anunciar sus 25 años de fundación. En la rueda de prensa señaló que no ve una contrarreforma en la norma que propuso el congresista Esdras Medina y que ya fue aprobada por el pleno. “Está aportando, pero pienso que falta más diálogo, falta que la academia se acerque y de sus propuestas, o si las ha dado tal vez no fueron escuchadas. Lo que es perfectible en la norma es ver la forma de elección de los representantes de las universidades privadas y públicas. No necesariamente debe ser a dedo, puede ser por concurso público”, argumentó el rector.

Lo que parece no tener claro Germán Chávez es que los actuales miembros de la Sunedu, son elegidos mediante concurso público y que solo 2 de los 7 miembros son designados por el Ministerio de Educación. “Si bien el concurso público no garantiza la idoneidad de los representantes, es un espacio donde se pueden conseguir buenas personas. No es que se tenga que hacer a dedo (la elección de representantes). No es una nueva ANR (Asociación Nacional de Rectores) como dicen algunos. Nada de eso, porque antes estábamos todos los rectores sentados y tomábamos las decisiones. No será así”, alegó.

El rector de la U. San Pablo indicó que la norma podría ser mejorada, con diálogo entre los congresistas y los representantes de las universidades. ¿Debería ser observada por el presidente Pedro Castillo y devuelta? le consultamos . Chávez Contreras volvió a responder lo mismo.

Finalmente, le hicimos ver que su opinión iba en contra del comunicado que emitieron las Universidades Católicas Privadas del Perú. Señaló que solo están en desacuerdo con que se elimine el concurso público.

Actividades por aniversario

Del 6 al 11 de junio la San Pablo llevará a cabo el evento Universitas, que comprende la realización de 90 actividades académicas, culturales y sociales. Se presentarán exposiciones, conversatorios, charlas y hasta jornadas de orientación y consejería psicológica. El 14 de junio se realizará la misa en la Catedral. Y El 16 la sesión solemne.