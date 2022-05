Espinosa-Saldaña: Tribunal Constitucional debe demostrar su independencia e imparcialidad

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña se pronunció sobre los cuestionamientos que se han realizado contra la forma en la que el Congreso de la República eligió a los nuevos seis miembros del TC, en lo que sería una nueva repartija en el máximo órgano de deliberación constitucional del país. Consideró que este nuevo Tribunal tiene el deber de demostrar su imparcialidad e independencia.

“El gran problema con un magistrado es si realmente internaliza una vez que está nombrado (el apoyo recibido en su elección), si tiene algún tipo de fidelidad. Me nombraron fulano y mengano, pero yo no les debo nada. (…) Lo primero que debe demostrar un Tribunal es su independencia y su imparcialidad, no tiene que importarle nada, ni quien los eligió, sino dónde está la verdad en función de la aplicación de la Constitución”, declaró al programa “No hay derecho”.

En esta línea, Espinosa-Saldaña recordó que este nuevo Tribunal Constitucional verá temas claves para el país: “Ya está en trámite la demanda de inconstitucionalidad de lo que se hizo con la regulación del referéndum que planteó el Gobierno contra el Congreso. Fuera de Sunedu y los textos escolares, me queda claro que hay una serie de temas tributarios que van a llegar al TC o los problemas medioambientales frente al accionar de la OEFA”, agregó.

Una elección sin debate y transparencia

El último 10 de mayo, el Congreso de la República escogió a los seis nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional (TC). No obstante, el proceso de elección se caracterizó por el secretismo, que pudo evidenciarse el último viernes 13 con la juramentación de los nuevos tribunos que se llevó a cabo en absoluta reserva.

Del mismo modo, la falta de debate en este hecho de interés nacional ha generado dudas en torno a la elección de los miembros del máximo intérprete de la Constitución. A esto se le suma el informe de la Contraloría sobre los candidatos a tribunos que fue publicado con páginas censuradas por parte de la comisión especial del Congreso.