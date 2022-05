Primera dama Lilia Paredes solo declarará si pasa a ser investigada

La decisión de la primera dama Lilia Paredes de no declarar ante la fiscal Luz Taquire permanecerá por el momento, según informó su abogado Jorge Díaz Campos. Esta postura la toma a pesar de que ha traído como consecuencia que el fiscal superior Rafael Vela Barba la denunciara por el delito de negativa a colaborar con la administración de justicia.

El letrado señala que esta elección se basa en los artículos 163, inciso 2, y 165, inciso 1, del Código Procesal Penal, que determina el derecho del cónyuge del imputado a abstenerse de rendir testimonio. “Si es que la declaración de mi patrocinada resulta de alguna forma lesiva, sin que se admita obviamente algún tipo de responsabilidad, le asiste la cláusula de no incriminación a nadie, ni a su esposo, familiares ni a ella misma”, explicó Díaz.

Consultado sobre el escenario en que su defendida pasa a ser investigada, dijo que “eso es otra cosa, cambia un estatus”; y añadió que entonces sí evaluarían la situación. No obstante, el abogado estima que eso no ocurrirá. “No existe ningún elemento de convicción para que lo amerite”, aseguró.

Labor. Fiscal Luz Taquire quiere respuestas de Lilia Paredes.

PUEDES VER: Pedro Castillo lideró cambio de guardia junto a la primera dama Lilia Paredes y sus 2 hijos

Una diligencia en silencio

La esposa del presidente Pedro Castillo fue citada en calidad de testigo para el pasado viernes 13 de mayo a fin de que comente sobre las declaraciones que dio la empresaria Karelim López, en calidad de colaboradora eficaz de la Fiscalía, y quien señaló que el mandatario realizó un “pacto” con el dueño de Universidad César Vallejo (UCV), César Acuña. La representante del Ministerio Público está a cargo de estas versiones que están en proceso de ser corroboradas.

Díaz comentó que la fiscal Taquire en la diligencia leyó los derechos de su defendida, pero no el artículo 165 al que hace referencia, por lo que le pidió que lo lea. Tras esto, el letrado menciona que Paredes informó que se rehusaba a prestar testimonio de forma total. Sin embargo, según el abogado, la autoridad insistía en que la primera dama escuche y conteste las preguntas que no solo estaban referidas al tema que involucraba a Castillo Terrones y familiares.

Versión. Empresaria Karelim López generó este revuelo.

La decisión de abstenerse a declarar antes de escuchar las preguntas ha sido cuestionada por diferentes especialistas que señalan que primero se debió haber escuchado cada una de ellas. No obstante, el abogado manifiesta que, de acuerdo al artículo 165 en mención, se determina que quienes pueden acogerse a este derecho deben ser advertidos antes de la diligencia, no después.

“Indirectamente se quiere coaccionar”, dice Díaz.

El abogado agrega que en ninguna parte de la norma se especifica que la postura deba decirse en cada interrogante. “¿Por qué tienen que exigirle que primero le hagan las preguntas? O sea, están invirtiendo el orden. (…) Pido que se interprete adecuadamente que la advertencia de abstenerse es antes de que se formule el interrogatorio”, mencionó.

“Si se obliga a declarar a alguien cuando no está obligado, cuando tiene el derecho de abstenerse, ya es una prueba irregular... Ya es un prueba viciada porque se está coartando por el temor de no ser denunciado, porque eso es lo que están haciendo ahora. “Tú no declaras, yo te denuncio si no lo haces”, le dicen. Entonces, esa es una coacción”, resaltó Jorge Díaz.

El defensor considera que la actitud de la fiscal es “irregular” y que probablemente la diligencia hubiera terminado y “no hubiera pasado a ningún trascendido”, pero el Ministerio Público decidió interponer denuncia en contra de Paredes. “Entonces, a derecho de mi patrocinada, lo están convirtiendo en una conducta supuestamente ilícita, que no lo es”, subraya.

Díaz menciona además que, a su opinión, en este caso se podría cometer prevaricato. “Nos aproximamos a ello lamentablemente. Todo exceso conlleva obviamente a un uso irregular de atribuciones”, dice.

Caso de presunto plagio

Jorge Díaz afirma que también es el abogado de la pareja investigada en el caso del supuesto plagio en la tesis de maestría en el que han sido imputados. El letrado informó que, según tiene conocimiento, en esta carpeta aún “no se ha dispuesto ningún acto investigatorio”.

Hasta el momento, Juan Ramón Tantalean Olano, fiscal provincial de Tacabamba, quien está a cargo del caso, solo ha solicitado información de si Castillo y Paredes llevaron el curso de maestría, la sede en la que lo llevaron y las fechas de estudio y culminación.

El defensor legal indica que en este caso la pareja aún no ha sido convocada, pero si es que se diera, estima que sí dará su declaración. “No tienen nada que ocultar, ellos han cumplido con hacer su tesis”. Aunque igual insistió en que están en su derecho de abstenerse a declarar.

Un exjuez destituido por el CNM

El abogado de Lilia Paredes es Jorge Díaz, un exjuez superior de la Corte de Justicia de Piura que en diciembre del 2006 fue destituido por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) solicitó su salida por inconducta funcional y desbalance patrimonial. Díaz también es de Chota, Cajamarca, al igual que su patrocinada Lilia Paredes y el presidente Pedro Castillo.