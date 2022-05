Tania Ramírez tras presunto plagio de su tesis: “Hay un acaparamiento contra mi persona”

El último domingo, Cuarto Poder informó que la congresista fujimorista Tania Ramírez habría incurrido en un presunto plagio al realizar su tesis de licenciatura y maestría, las cuales fueron aprobabas por la Universidad César Vallejo (UCV) en la sede de Chiclayo.

Ante ello, la parlamentaria defendió su trabajo de investigación. Ramírez señaló que su tesis para obtener el grado de licenciatura fue presentada un mes antes del tesista Joel Valle, quien también lo presentó en la misma casa de estudios.

“Esa tesis es única, no es plagiada. Esa tesis es del 18 de julio del 2019 y está en el repositorio de la universidad. Yo sustenté en diciembre y el otro señor hasta el 18 de enero de 2019. La única tesis que existía era de Tania Ramírez García ”, dijo la parlamentaria para “RPP Noticias”.

Como se informó, las tesis realizadas por Tania Ramírez y Joel Valle fueron presentadas en simultáneo. Ambas investigaciones registran un mismo asesor y solo el objeto de estudio habría sido cambiado, ya que los principios éticos, conclusiones e incluso los errores ortográficos serían iguales.

La congresista Ramírez hizo un llamado al dominical para que revise las fechas de publicación y sustentación, ya que con ello demostraría que “no habría plagiado”.

“Hay un acaparamiento contra mi persona.Teniendo las dos tesis en sus manos no pueden decir quién sustentó primero. Yo soy dueña de mi tesis. He sido la primera en presentar y sustentar. Además, pedí que sea pública. Le hago un llamado a ‘Cuarto Poder’ de cómo no pueden revisar los documentos que están ahí y fijarse las fechas. Eso es fundamental para que se sepa quién fue primero y quién fue después”, continuó declarando.

La legisladora de Fuerza Popular indicó que la denuncia del presunto plagio en sus tesis se debe a que tiene “una posición firme en la comisión de Educación y el Congreso” por la nueva recomposición de la Sunedu.

Ramírez García comentó que, cuando ella presento su trabajo de investigación, ya existía el software Turnitin.

“Nosotros los alumnos no somos expertos en tesis, por algo la universidad nos pone asesores. Mi tesis no fue elaborada décadas atrás, sino cuando ya había el programa Turnitin”, declaró al medio.

Según el dominical, la tesis de la parlamentaria también cuenta con referencias a autores que no aparecen en la bibliografía. Pese a ello, recibió el grado de magíster por la casa de estudios fundada por César Acuña.