Elecciones 2022: por falta de competencia, la elección interna es más de lo mismo

Militantes de las organizaciones políticas inscritas para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, programadas para el 2 de octubre, participaron ayer en la primera fecha de los comicios internos. Este proceso tiene como objetivo el que, en democracia interna, se elija a los candidatos respectivos.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, calificó de “éxito rotundo” que en la jornada se haya instalado más del 81% de las mesas de sufragio programadas. Hecho que, menciona, se logró con la colaboración de la institución que lidera junto con las agrupaciones políticas.

Sin embargo, el resultado de estos comicios no traerá novedades en la vida política, pues es evidente que habrá más de lo mismo. Esto debido a que el 98% de las listas de precandidatos a esta doble elección son únicas; es decir, de un solo candidato por grupo político. Esta información fue adelantada por este diario con base en los datos de la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La entidad electoral precisó que en las nóminas a nivel nacional la mayoría de las listas son únicas en sus circunscripciones de elección. “Cabe destacar que solo el 3,3% de las listas de partidos políticos compite con más de una lista, mientras que este porcentaje es menor en el caso de los movimientos regionales, donde solo el 1,1% de las circunscripciones tiene más de una lista presentada”, se lee en el informe Perfil Electoral n° 3.

Un ejemplo es Lima metropolitana, en donde, de las 13 agrupaciones que participarán, solo una presentó dos listas.

Para estas ERM 2022 se había decidido anteriormente que se implementen las elecciones primarias, en las que la ciudadanía elegirá a los candidatos de cada organización. Pero el Parlamento decidió suspenderlas, con el apoyo de los organismos electorales, bajo el argumento de que no había suficiente tiempo para su ejecución.

El Legislativo decidió modificar además la norma impuesta reduciendo, por ejemplo, el tiempo de militancia que un candidato debe tener. Según la ley original, este debía ser de un año como mínimo, es decir, en octubre del 2021; luego, con reiterados cambios, se estableció que se podría solicitar afiliación hasta el 5 de enero de este año.

“Fiesta electoral”

De cualquier modo, ayer hubo elecciones internas en 147 agrupaciones, conformadas por 15 partidos políticos, 131 movimientos regionales y una alianza electoral.

La jornada electoral, que se inició a las 7.00 a. m. y con normalidad, según informó el JNE, congregó a los militantes de las organizaciones y distinguía en dos tipos de procesos. La primera es la modalidad directa que consiste en que los afiliados eligen a sus postulantes. Esta forma fue por la que optaron cinco partidos políticos (Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Partido Morado y Partido Patriótico del Perú), 53 movimientos regionales y la única alianza electoral.

De esta manera, este 15 de mayo ya se eligió a los representantes de estas organizaciones políticas. Cabe resaltar que la única competencia en esta modalidad se dio en la región de Moquegua con el Partido Morado, postulando a Glenda Cornejo y a Gessenia Vera.

La otra forma de elección realizada ayer es la indirecta, cuando los militantes eligieron a los delegados de sus partidos que se encargarán el domingo 22 de mayo de elegir a los candidatos que los representarán. Esta opción fue elegida por diez partidos políticos y 78 movimientos regionales.

Avance. De acuerdo a la ONPE, las cifras de ausentismo han sido menores de las esperadas. Foto: Juan Carlos Cisneros/La República

Apuntan a octubre

César Acuña postula una vez más al Gobierno Regional de La Libertad por su partido Alianza para el Progreso (APP). Tras salir de votar en Trujillo, mencionó que su partido fue el que “ha creado expectativa para las internas”. Asimismo, aceptó que para el cargo que postula no hay competencia interna al ser lista única lista. En esta línea, señaló que su organización debe unirse para ganar las elecciones del 2 de octubre.

“La competencia no está dentro, está afuera”, exclamó. Acuña negó que su partido esté parcializado para beneficiar a algún candidato determinado y evitó pronunciarse sobre el caso del presunto plagio del presidente Pedro Castillo.

En Lambayeque, Juan Carrasco, el exfiscal, exministro de Pedro Castillo y precandidato para esta región por Juntos por el Perú, se mostró entusiasmado con los próximos resultados. “Soy el único candidato que tiene experiencia en la gestión pública, presupuestal y de recursos humanos”, comentó. Al ser cuestionado por la insistencia del mandatario sobre la asamblea constituyente, sostuvo que las promesas de campaña se deben cumplir. “Por eso es que no vamos a prometer ello que no podemos cumplir”, reiteró.

En Arequipa, el precandidato a gobernador regional Rohel Sánchez Sánchez negó que su postulación reciba el respaldo de la exgobernadora Yamila Osorio, a pesar de que aspira al cargo con el movimiento Yo Arequipa, que fue fundado por gente cercana a la exautoridad.

“Yo he sido invitado por el doctor Roberto Gamero. Más allá no hay que yo sepa. Se ha reestructurado el estatuto, el reglamento de elecciones internas, todo el cuadro directivo. Lo pasado no tiene nada que ver”, manifestó Sánchez.

En Lima, el precandidato a la alcaldía de la capital por Podemos Perú, Daniel Urresti, negó ser el candidato del oficialismo y respondió a Rafael López Aliaga: “Yo soy el candidato de la Sunat y una de las cosas que voy a proponer es que todos los que le deben a la Sunat le paguen”. Asimismo, sostuvo que él es uno de los más voceados para la alcaldía de Lima. Como réplica, Aliaga mencionó a la prensa que está pensando en denunciarlo por calificarlo de esa manera.

Por su parte, Omar Chehade, postulante al mismo cargo por APP, consideró que su postulación es la que tiene mejores propuestas y defendió el bajo porcentaje de aprobación que por el momento tiene según las encuestas. “Confiamos no solamente en los militantes, sino en nuestras capacidades, estamos con un mejor plan de gobierno”, mencionó.

Asimismo, Luis Molina, por Avanza País, en diálogo en Canal N marcó sus distancias con el reciente vacado alcalde Jorge Muñoz, quien además es su antecesor en la Municipalidad de Miraflores. El también actual burgomaestre de este distrito señaló que en su gestión desde el primer día “recuperó” la calle de las pizzas y que invirtió mucho más dinero en obras. Asimismo, mencionó que convertirá a Lima en una ciudad inteligente, en una smart city.

Por otro lado, el excondenado por colusión Alex Kouri también llegó a su sede de votación junto a su portátil y banda de músicos. Kouri postula por Somos Callao, una agrupación que hace pocos meses inscribió.

Sufragio. El 22 de mayo se completarán las elecciones internas con la decisión de delegados. Foto: Gerardo Marín/La República

Incidencias

El legislador Alejandro Muñante, de Renovación Popular, señaló que iba a denunciar al personal de la ONPE por abuso de autoridad e incentivó a la población a que interpongan denuncia constitucional contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE, por impedirle ingresar al local de votación, a pesar de que no tenía las tres dosis de la vacuna contra la COVID-19. Alejandro Cavero, de Avanza País, apoyó su postura. Corvetto reiteró que la emergencia sanitaria continúa y es responsabilidad de todos, sobre todo de las autoridades, cumplir con las normas.

Por otro lado, el fiscalizador Miguel Ángel de la Cruz del JNE indicó que durante el desarrollo del sufragio, hasta las 5.00 p. m. que concluye, se ha detectado un total de 67 incidencias que no han sido graves.

Propaganda. La mayoría de los candidatos llevaron su portátil a sus locales de votación. Foto: Juan Carlos Cisneros/La República

Reacciones

Luis Molina, precandidato para Lima

“Voy a ofrecer lo que voy a hacer en Miraflores. O sea, convertir, a partir del lunes, en una ciudad inteligente, en smart city. Usaremos herramientas tecnológicas, inteligencia artificial para combatir la delincuencia”.

Omar Chehade, precandidato para Lima

“Recién hemos comenzado la campaña desde hace pocas semanas; mis contrincantes tienen ya casi un año. Las elecciones se van a ganar en los últimos dos meses, de atropelladas. Confiamos en que los electores se den cuenta”.

Piero Corvetto, jefe de la ONPE

“La emergencia sanitaria no ha concluido y tenemos que cumplir de manera estricta los protocolos que exige venir a votar con vacunación completa. Es fundamental que todos entendamos, pero sobre todo autoridades”.

Contrarreforma sigue sin promulgarse

El cronograma electoral avanza y la ley que aprobó el Congreso, que amplía el plazo por dos días más para que se inscriban más precandidatos, aún no se promulga.