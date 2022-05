Martín Vizcarra sobre inhabilitación de 5 años más impuesta por el Congreso: “Se va a revertir”

Martín Vizcarra, expresidente de la República, se pronunció sobre la decisión del Congreso de inhabilitarlo por 5 años más durante la sesión en el Pleno del último 12 de mayo. Al respecto, el exmandatario señaló que tal postura del Parlamento se trataría de un “acto de persecución política” que, según mencionó, tendrá que ser revertido.

“Se va a revertir, es lo que corresponde, por más que le duela a los congresistas que (...) intervenían con un nivel bajísimo, insultando. No había argumentos racionales, no habían argumentos legales, habían insultos”, indicó el exmandatario durante una entrevista para Exitosa Noticias.

Vizcarra señaló directamente al congresista Jorge Montoya, del partido Restauración Popular, por haber hecho comentarios cuestionables durante su intervención en el hemiciclo. “Me dice: ‘A Vizcarra no deberíamos dejarlo entrar más al Congreso’. Congresista, por favor, ¿es su casa el Congreso? ¿Es un cuartel el Congreso?¿Eso es un análisis legal?”, cuestionó el expresidente.

Dentro de la entrevista, el exmandatario también denunció que las decisiones que está tomando el Legislativo son represalias contra él por haber cerrado el Congreso en el año 2019. ¿Acaso eso no es persecución política?, preguntó Vizcarra, para luego recordar que el congresista Bustamante pidió en el Congreso que lo expulsen de la Villa Panamericana, con el objetivo de justificar la persecución a la que estaría expuesto.

“Un congresista dice que me expulsen cuando estoy padeciendo COVID-19 en la Villla Panamericana, otros me dicen ‘no lo dejen entrar al Congreso’. ¿Eso no es persecución política?”, cuestionó Vizcarra.

El expresidente se pronunció sobre la sanción que pesa sobre él. “Dicen que debo tener la sanción de inhabilitación de 5 años por cerrar el Congreso el 30 de setiembre de 2019.”.

Agregó no arrepentirse de haber cerrado “ese Congreso obstruccionista”.