María del Carmen Alva: “Nosotros somos los verdaderos representantes del pueblo”

En el marco de la campaña “Unidos contra el frío” que está siendo impulsada por el Legislativo, la presidenta del Congreso, Maria del Carmen Alva, se presentó en la provincia de Huancavelica para desarrollar diversas actividades durante los días 16 y 17 de mayo. En dicha iniciativa, la acciopopulista indicó: “Somos los verdaderos representantes” de la ciudadanía, pese a la alta desaprobación en las encuestas.

“Estamos recorriendo el país para estar cerca de ustedes y que nos conozcan. Porque nosotros somos los verdaderos representantes del pueblo, de ustedes“, manifestó Alva durante su discurso de apertura, para luego recordar que los congresistas no permanecían en el escritorio, y que el estar cerca de las regiones era una política que buscó la Mesa Directiva desde el inicio.

La congresista declaró que seguiría viajando “a pesar de la coyuntura” que vive el país. Además, comparó la llegada de los parlamentarios con las sesiones del Consejo de Ministros Descentralizado, indicando que no era posible “que este Gobierno, que se supone que siempre dice que va a trabajar para el pueblo, no vaya a Huancavelica y no se comprometa a sacar adelante tantas necesidades”.

La presidenta del Congreso acompañó al legislador acciopopulista Wilson Soto durante sus actividades en la semana de representación.