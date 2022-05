Congresista Jaime Quito de Perú Libre: Ruptura con el bloque magisterial se veía venir

Por: Roberth Orihuela

Tras la atropellada elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por parte del pleno del Congreso, los congresistas del Bloque Magisterial de Perú Libre presentaron su renuncia. Aunque se especulaba que el motivo fue por la cuestionada elección, el parlamentario de Perú Libre, Jaime Quito Sarmiento, asegura que se veía venir desde julio del año pasado y que era solo cuestión de tiempo. Aunque señala que mantienen coincidencias programáticas.

Son 10 los congresistas que renunciaron a Perú Libre, y que ahora solicitaron a la presidencia del Congreso la conformación de una nueva bancada, denominada Bloque Magisterial de Concertación Nacional. Todos son maestros y siguen la línea del presidente Pedro Castillo. Algunos de ellos incluso lo acompañaron en las protestas magisteriales de 2017.

Esto no preocupa al congresista Quito Sarmiento. Este señala que la división era cuestión de tiempo y que no hay mayor sorpresa en su salida. “Hay que aclarar que no fue por la votación para elegir a los magistrados del TC. Porque algunos de ellos incluso votaron a favor, hay que ver los resultados de ese día. En lo particular, no estuve presente en esa sesión. Pero ya se veía venir, desde que empezó el gobierno en julio del año pasado”, explica el parlamentario.

Aun así, el congresista arequipeño asegura que no hay tanta diferencia entre los pareceres de ambas bancadas. “Tenemos muchas coincidencias. Tenemos la misma idea de cambio de Constitución, seguramente votaremos igual en diversos proyectos de ley en beneficio de la población. No somos enemigos. Ellos siempre fueron invitados del partido”.

Sobre su colega mistiano Alex Paredes, Jaime Quito asegura que seguirán trabajando de forma articulada para impulsar leyes en beneficio de Arequipa. “Siempre nos veremos en las sesiones con el Consejo Regional y las semanas de representación”, finaliza.