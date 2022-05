Hildebrandt a Vladimir Cerrón: “¿Aparte de ser condenado por corrupción, qué otro mérito tiene?”

Crítica. Vladimir Cerrón, condenado secretario general de Perú Libre, señaló que “ en el Perú no habrá cambios significativos, si no se logra cambiar la Constitución ”, por lo cual, afirmó, que se tendría que recurrir a “una vía pacífica o no pacífica” . Esto, durante un evento de su partido el último 3 de mayo en Carabayllo.

Al respecto, el periodista César Hildebrandt criticó las palabras de Vladimir Cerrón y recalcó que para él “la vía no pacifica sería llamar a una guerra” como pasó en la revolución cubana donde “armaron una guerrilla de la nada con 12 sobrevivientes y consiguieron el apoyo citadino para crear una dictadura férrea y sanguinaria”.

“ ¿Usted qué ha hecho, señor Vladimir Cerrón, aparte de tener una condena por corrupción? ¿Qué otro mérito épico tiene en la izquierda para decir que pueda instaurar una constituyente por la vía ‘no pacífica ’ o crear una constitución por la vía no pacífica?”, expresó el hombre de prensa en su podcast del semanario Hildebrandt en sus trece.

Seguidamente, Hildebrandt señaló que Cerrón usa “un mal ejemplo para volver a los orígenes y al ancestro y a la fragua y recordar la revolución”. “Para eso, usted (Vladimir Cerrón) debe ser Lenin de 1905, Lenin de Finlandia y haber tomando, en octubre de 1917, el poder con una minoría bolchevique en la duna”, agregó.

“Para eso, usted (Vladimir Cerrón), debe ser Fidel Castro o Lenin, pero, ¿quién es usted? ¿Aparte de un médico fracasado y de un gobernador corrupto? ¿Quién es usted para plantear que una Constitución puede ser por la vía no pacifica? ”, aseveró.

Por otro lado, César Hildebrandt señaló que Vladimir Cerrón le haría “un gran favor” al presidente de la República, Pedro Castillo, si “guardara silencio de sus propósitos”.