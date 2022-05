Meza sobre presunto fraude: “Es una estrategia montada en función de mentiras por una persona encarcelada”

El exalcalde de Huaraz Vladimir Meza se refirió a las declaraciones del empresario Zamir Villaverde en las que lo acusaba, sin pruebas, de haber favorecido al presidente de la República, Pedro Castillo, al presuntamente coordinar con el Jurado Nacional de Eleeciones (JNE) para gestar un supuesto fraude en los comicios de 2021. Ante ello, Meza señaló que se trataría de una estrategia basada en mentiras por parte de una persona que permanece en prisión.

“ Esto es una estrategia montada en función a mentiras, a difamaciones, por una persona que está encarcelada (...). Su burda estrategia responde, me imagino, a poder conseguir mejoras penitenciarias, mejoras en su condición legal inventando falsas acusaciones y videos burdamente montados (...) para poder negociar con la Fiscalía, con el Poder Judicial. No sé si para mejorar su situación carcelaria o para salir de la cárcel”, dijo para Punto Final.

Asimismo, Meza negó haberse reunido con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, y enfatizó en que no ha planificado ningún fraude electoral.