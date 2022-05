Presidente del JNE: Zamir Villaverde habla de fraude electoral porque tiene otros intereses

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, rechazó la versión de Zamir Villaverde ante la Comisión de Fiscalización, en la que señaló que fue testigo presencial de cómo se gestó el presunto fraude electoral, aunque sus declaraciones no fueron acompañadas de ninguna prueba. Frente a ello, Salas acusó al empresario de tener intereses detrás de su manifestación.

En esta línea, el titular del JNE negó conocer a Zamir Villaverde o Vladimir Meza: “Jamás (me he reunido con Vladimir Meza). Negativo, ni con él, ni con el Sr. Zamir Villaverde, ni con la dama que ellos señalan, ni con nadie que tenga que ver con esa materia. (…) Si Zamir Villaverde habla de fraude es porque tiene otros intereses, que no sé cuáles serán, ni sé a qué afanes está sirviendo”, declaró.

Vladímir Meza Villarreal es un conocido empresario de Huaraz y actual líder del Movimiento Regional El Maicito. Fue alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz durante el periodo 2011-2014 y para estas elecciones se está presentando como precandidato al Gobierno Regional de Áncash. Según Zamir Villaverde, este actuó como coordinador del supuesto fraude electoral a favor de Pedro Castillo.

Zamir Villaverde revive la teoría del fraude electoral

El último 12 de mayo, en lugar de responder a la imputación del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien hace menos de una semana señaló el papel clave que cumplió en la presunta adjudicación corrupta de siete contratos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por S/ 804,5 millones, Zamir Villaverde García, sin presentar evidencias, acusó al mandatario Pedro Castillo de haber supuestamente organizado un “fraude electoral” para capturar la Presidencia de la República.