Walter Aduviri a Pedro Castillo: “Si no se corrige entonces que renuncie, con el Congreso”

El exgobernador de Puno, Walter Aduviri Calisaya, ya piensa en las elecciones de 2026. Por eso quiere crear un partido de alcance nacional. Ayer llegó a Arequipa para reunirse con políticos y representantes de diversos gremios.

La agrupación ya tiene nombre. La denominarán Patria Soberana. Aduviri se reunió con el candidato al gobierno regional, Héctor Herrera, del movimiento regional Arequipa Avancemos.

Aduviri se pronunció sobre la crisis política y del presidente Pedro Castillo. “ Si no se corrige, entonces que se vaya con todos, incluido el Congreso ”, dijo el también dirigente puneño.

Aduviri fue electo gobernador de Puno en 2018. Asumió el cargo por meses, lo vacaron por una sentencia al señalar que cometió delitos en el aymarazo, protestas sociales que encabezó en Puno en 2011. La revuelta originó destrozos en entidades públicas y privadas. En 2019 fue encarcelado, luego le cambiaron la pena a la condición de suspendida.

Aduviri se pronunció sobre la coyuntura política. Calificó el gobierno de Pedro Castillo como una copia de gobiernos de los expresidentes Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Martín Vizcarra. “Usa las mismas estrategias neoliberales. Persigue y denuncia a los dirigentes”, añadió.

Sobre un posible adelanto de las elecciones, señaló que Pedro Castillo tiene dos caminos. “O se corrige o que se vaya, y junto con él, el Congreso que es otro escenario del show mediático”, dijo Aduviri.

Señaló como principal causante de la crisis política, la intromisión de Vladimir Cerrón. “No se puede dar un cogobierno con chantajes. Porque eso es lo que está haciendo Cerrón.

Está chantajeando a Castillo, pidiendo ministerios a cambio de no apoyar la vacancia del presidente. Eso no puede ser posible. Cerrón ha puesto a ese ministro de Energía y Minas, que no puede solucionar la problemática con los hermanos de Las Bambas. Tiene que sentarse a dialogar, no meter políticas ni militares”, finalizó.