Congresista de Renovación Popular intentó participar en elecciones internas sin tres dosis

El congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular increpó a un trabajador de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por impedirle el ingreso al colegio Juan Pablo Vizcardo y Guzmán del Cercado de Lima, uno de los locales donde se realizan —este domingo 15— las votaciones internas de las agrupaciones políticas para las Elecciones Regionales y Municipales 2022. ¿El motivo? No tener las tres dosis de la vacuna contra el COVID-19.

A pesar de reconocer que no tiene el esquema de vacunación completo, Muñante acusó al trabajador de cometer un “abuso de autoridad” por solicitarle su documento de identidad (DNI) y el carné de vacunación con las tres dosis. Al no tener la cartilla completa, el personal de la ONPE le dijo que no podía ingresar al local porque así estaban dispuestos los protocolos sanitarios para esta jornada.

La respuesta incomodó al parlamentario, quien señaló que estaban vulnerando un derecho constitucional de los ciudadanos: “Usted no es un robot. Sabe que esto es abuso de autoridad, ¿no? El abuso de autoridad es cuando ustedes imponen una medida arbitraria. Soy el congresista de la República Alejandro Muñante y estoy verificando la obstrucción a los derechos constitucionales de los ciudadanos en esta local de votación, donde a mí también me toca votar y donde me están irrespetando mi derecho (a sufragar) por tener dos dosis en mi libre decisión de no aplicarme la tercera dosis”, dijo el parlamentario al trabajador de la ONPE.

Anuncia que Congreso podría citar al jefe de la ONPE

Tras lo ocurrido, Alejandro Muñante adelantó que planteará que el Congreso cite al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por impedir su ingreso y el de otros ciudadanos que no tienen el esquema de vacunación completo. Señaló que esta iniciativa se enmarca en el trabajo de control político del Poder Legislativo.

“Haremos las labores para que desde el Congreso se pueda citar al señor (Piero) Corvetto, jefe de la ONPE, por no permitir que en un colegio amplio y abierto como este se permita a las personas ejercer su derecho ciudadano al voto”, sostuvo.