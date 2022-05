Colectivos femeninos se solidarizan con ministra Betssy Chávez tras insultos de Patricia Chirinos

Tacna. Los colectivos femeninos y autoridades locales se solidarizaron con la congresista y ministra de Trabajo, Betssy Chávez Chino, por los calificativos que recibió de parte de la tercera vicepresidenta del congreso, Patricia Chirinos Venegas, durante su interpelación en el pleno el jueves 12.

En su discurso, para referirse a Chávez, Chirinos usó términos como “ ancha, robusta e ineficiente, hinchada de arrogancia, se comió 95 páginas de tesis ”, en alusión indirecta a la contextura física de la ministra tacneña.

Fedra Rodríguez, psicóloga e integrante de la Multisectorial de Mujeres de Tacna, lamentó la actitud de Chirinos y refirió que su mal ejemplo alienta el acoso y bullying hacia las personas con sobrepeso en colegios y lugares público.

Además aseveró que el comportamiento de Chirinos refleja que aún no todas las mujeres están comprometidas con la búsqueda de la igualdad y el respeto al género femenino, sin importar el campo en que laboren.

Por su parte, la parlamentaria tacneña, Nieves Limachi Quispe, manifestó su rechazo a lo dicho por su colega Chirinos, señalando que la bancada de Perú Democrático también se solidarizaba con su colega.

En su cuenta de Facebook, Chávez llamó a su colega Chirinos reflexionar sobre sus actos. “Yo no respondo a insultos porque mi educación no me lo permite, pero sí llamo a la reflexión a mi colega por sus reiteradas declaraciones ofensivas”, dijo.

Tras lo sucedido, Chirinos publicó un mensaje de disculpas en su cuenta de Twitter . Al respecto Chávez sostuvo que Chirinos podía haberla llamado para disculparse de forma más directa.

La ministra no descarta que la publicación en la red social sea más una respuesta al rechazo unánime que recibió Chirinos de la opinión pública.