Víctor Hugo Rivera sobre afiliación de exalcalde de Arequipa: “Para mí fue una sorpresa”

Este domingo se desarrollan las elecciones internas en los movimientos regionales y partidos políticos para definir a los candidatos que postularán en las elecciones regionales y municipales de este año. En esa línea, casi todos tienen listas únicas, por lo que los resultados son predecibles.

En Arequipa, la jornada se desarrolla en 53 locales de votación. Así, hasta uno de ellos llegó el ex árbitro de fútbol y nuevamente precandidato a la alcaldía de la ciudad, Víctor Hugo Rivera Chávez, por el movimiento Juntos por el Desarrollo de Arequipa.

Al ser consultado sobre su postulación, indicó que su proyecto político actual e s totalmente diferente a lo que presentó en anteriores proceso s y que, desde las elecciones pasadas, cuando perdió por 200 votos, continuó haciendo política.

Según dijo, su agrupación tiene más de 7.000 afiliados. Justamente una de las sorpresas fue la inscripción del exalcalde de Arequipa Alfredo Zegarra Tejada, quien fuera líder del movimiento regional Arequipa Renace.

Zegarra tiene procesos judiciales encima, una sentencia condenatoria y está inhabilitado para ejercer cargos públicos . Todo ello derivado de su desempeño como alcalde provincial.

Víctor Hugo Rivera aseguró que la afiliación del controvertido exalcalde no fue parte de algún pacto político y que, para él, tenerlo entre sus filas también fue una sorpresa. “Aquí no hay un acuerdo político, lo que pasa es que cada candidato ha ido afiliando a las personas simpatizantes. Asumimos que el candidato de Bustamante lo ha afiliado (…) Para mí también fue una sorpresa, cuando me llegó la noticia ”, señaló a La República.

Dado los procesos que tiene Zegarra, Rivera dijo que, con el correr del tiempo, se sabrá si le suma o no. “Es un afiliado más”, aseveró.