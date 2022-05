Arequipa: Rohel Sánchez niega que reciba respaldo de exgobernadora Yamila Osorio

El precandidato a gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, negó que su postulación reciba el respaldo de la exgobernadora Yamila Osorio. Sánchez postula por el movimiento regional Yo Arequipa, movimiento fundado por gente cercana a la exautoridad.

“Yo he sido invitado por el doctor Roberto Gamero. Más allá no hay que yo sepa. Se ha reestructurado el estatuto, el reglamento de elecciones internas, todo el cuadro directivo. Lo pasado no tiene nada que ver”, dijo Sánchez.

Entre los fundadores de Yo Arequipa, también estuvo Juan Bermejo, exasesor de Osorio, quien está prófugo de la justicia desde el 2019 por el caso de cobro de cupos de transporte Los Correcaminos del Sur. “No está participando, ya no es miembro del movimiento y entonces allí no hay nada que hacer”, respondió al respecto el exrector de la Unsa.

Sánchez emitió su voto por los comicios internos en la institución educativa Héroes del Pacífico, en el pueblo joven Israel en Paucarpata. También los acompañó una portátil de seguidores.