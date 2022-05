López Aliaga sobre declaraciones de Zamir Villaverde: “Quiero ver que presente pruebas”

Pruebas. Rafael López Aliaga, excandidato presidencial y líder del partido Renovación Popular, se refirió a la decisión del empresario Zamir Villaverde de guardar silencio durante la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso el último viernes 13 de mayo.

Durante una entrevista en RPP, López Aliaga mencionó que Zamir Villaverde debería “presentar pruebas” para demostrar que hubo un fraude en las últimas elecciones generales 2021 que habrían favorecido al ahora presidente de la República, Pedro Castillo.

“Si hubiera un dinero y si hubiera las pruebas. Yo no creo en nada (de este señor Zamir Villaverde). Ya estoy viejo para patinar. Quiero ver que Villaverde presente algo (pruebas) . Ayer escuché una grabación de que todavía no llega a nada. Llega a una aproximación. Él se está jugando su libertad. Tan bruto no va a ser, de decir algo que no puede probar ”, manifestó.

En ese sentido, mencionó que solo con las pruebas que presente, eventualmente, Zamir Villaverde es que la bancada de Renovación Popular presentará una moción de vacancia contra Pedro Castillo.

“ Una vez que haya pruebas, escritas, visuales, audios o algo valedero y se tenga 87 firmas por escrito, nada oral . Ahí se presenta (una moción de vacancia presidencial)”, acotó.

Zamir Villaverde decidió´no hablar ante comisión del Congreso

Desde el penal de Ancón |, Zamir Villaverde, empresario investigado por el caso Puente Tarata y delitos de lavado de activos en la Fiscalía, decidió guardar silencio durante la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso .

PUEDES VER: Ledesma afirma que es nula la juramentación de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional

Villaverde dijo haber dado su manifestación a la fiscal Karla Zecenarro Monje, por lo que acordó con su abogado Julio Rodríguez Delgado no brindar más declaraciones sobre el caso de la investigación en su contra .

Sin embargo, mencionó, sin presentar pruebas al respecto, a Vladimir Meza Villarreal como la persona “encargada de liderar y planificar con el Jurado Nacional de Elecciones” la designación de Pedro Castillo como jefe de Estado.