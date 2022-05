Avelino Guillén: “Las agrupaciones en el Congreso han llegado a acuerdos y a una repartija”

El exfiscal reitera que la selección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) es resultado de acuerdos con intereses particulares entre las fuerzas políticas con representación en el Congreso. También resalta que los votos de Perú Libre fueron determinantes y analiza el actual papel del Gobierno de Pedro Castillo.

¿Qué expectativas tiene sobre el nuevo Pleno del TC?

Tengo bastante preocupación, básicamente en la forma como se ha llevado a cabo este proceso de selección. Ha habido un secretismo, una absoluta falta de transparencia, de información y sin un debate que es fundamental. También ha habido una falta de participación ciudadana; esto ha sido un proceso a espaldas de la ciudadanía. El segundo aspecto es sobre los cuestionamientos a los magistrados elegidos. Este proceso no garantiza la independencia de los jueces elegidos, porque todo apunta a sostenerse que es fruto de un acuerdo político, de un pacto entre agrupaciones representadas en el Congreso.

La participación ciudadana ha sido poco comentada. ¿Cómo se pudo haber garantizado?

El Congreso permanentemente convoca a mesas de deliberación e informativas con participación de ciudadanos en sus auditorios, y en este caso no lo ha hecho. No ha habido una discusión, por ejemplo, no se ha permitido la discusión con juristas internacionales. Lo que ha ocurrido es que las agrupaciones en el Congreso han llegado a determinados acuerdos y a una repartija, donde se han repartido las plazas vacantes.

También han minimizado la vinculación política...

Los congresistas han votado a ciegas sin conocer detalles del procedimiento, la trayectoria, cuestionamientos y méritos de los postulantes. Esto ha sido un voto de consignas, siguiendo las indicaciones de los portavoces. La supresión del debate ha tenido ese objetivo, impedir que los congresistas puedan conocer a cabalidad por quién están votando. El Congreso invierte horas en debates intrascendentes sobre el día del anticucho, de la chicha morada, ¿y no pueden debatir una tarde sobre una elección tan importante?

Resaltó la unión de Perú Libre con la derecha, otra vez.

La bancada Perú libre (PL) ha llegado a acuerdos con la bancada que dice combatir. Con sus votos ha determinado la elección de este nuevo Pleno del TC. ¿A cambio de qué PL ha votado por los candidatos auspiciados por el fujimorismo y sus satélites? Eso es algo de lo que no tengo información, pero presumo que es un pacto por la impunidad. Los principales líderes de las agrupaciones con asiento en el Congreso tienen una serie de cuestionamientos y están involucrados en procesos judiciales, por ello, la necesidad de tener presencia en el nuevo TC.

¿Qué se puede esperar de la bancada oficialista?

Yo no espero nada positivo. Es como una obra teatral lo que interpretan en el Congreso. Simulan roles, se golpean entre comillas, pero en la votación siempre están de acuerdo en aspectos trascendentales.

¿El Perú podría tener un mejor proceso de selección?

Es voluntad de los congresistas. El problema es que hay sectores que tienen necesidad de capturar instituciones. Para el fujimorismo es vital controlar el TC y después van a ir por el JNE, ya están desarrollando estrategias con miras a las elecciones de octubre. Podríamos tener un buen TC, pero, según vemos, lo que quieren es ubicar a su gente para que voten de acuerdo a sus intereses. Avanza País y Renovación Popular responden al fujimorismo. Lo más preocupante es que, conociendo esto, PL se sume para que ellos alcancen sus objetivos, traicionando al pueblo que votó por ellos justamente para distanciarse y alejarse del fujimorismo. ¿Cómo es posible que ahora terminen hermanados?

El nuevo TC tiene temas muy importantes en agenda. ¿Qué hacer para fiscalizarlos?

Ahí la labor más importante es del periodismo, también de la sociedad civil. Todos tenemos que estar vigilantes del debate y alertar a la opinión pública. Lamentablemente, nada garantiza que a futuro los magistrados dicten votos de acuerdo a las consignas políticas de quienes los eligieron. Al final es la ciudadanía la que se va a tener que expresar, y la Constitución nos garantiza determinadas libertades donde expresarse de manera democrática.

¿Qué opina del no ingreso de la prensa al Congreso?

Los congresistas dicen que el Congreso es el templo de la democracia, pero ¿cómo se puede expresar esta si se impide el ingreso del periodismo? El periodista es el instrumento mediante el cual los ciudadanos nos informamos de los acontecimientos importantes. La actitud del Congreso es un hecho extremadamente grave que todos debemos rechazar. No tiene justificación alguna.

El Congreso está próximo a elegir al nuevo defensor del Pueblo e indaga temas cruciales. ¿Qué escenario avizora?

Lo que se avecina, al parecer, va a ser un escenario preocupante, van a tratar de imponer a su defensor. Creo que ya es tiempo de que la ciudadanía reaccione. Hay que recuperar la democracia.

El presidente sigue en silencio. ¿Se podrá seguir en esta crisis o que se vayan todos?

Este Gobierno tiene una sola estrategia actual, que es la de sobrevivir a como dé lugar. Sin metas, sin objetivos, dispuestos a cualquier cosa con tal de permanecer en el poder porque ya no tiene rumbo. Está zigzagueante ante el descrédito y a la orfandad popular. Estoy de acuerdo en que sí, que se vayan todos, pero previamente debe haber una reforma de carácter político. Mire la lista de candidatos a alcalde de Lima y se va a dar cuenta de la tragedia del país.