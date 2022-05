Hernando de Soto: Vladimir Cerrón tiene algun tipo de poder y quiere traer la asamblea consituyente de vuelta

Hernando de Soto, quien postuló a la presidencia en las elecciones de 2021 con el partido Avanza País, indicó que el tema sobre la celebración de una asamblea constituyente va a seguir. Señaló a Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, como poseedor de un poder que le permitirá que se instaure este tema en la agenda del Gobierno.

“Es obvio que entró el señor Cerrón, que tiene evidentemente algún tipo de poder, y logró que se dé vuelta (...). El tema va a seguir: no es que porque se archiva termina (...). En ese sentido, es importante darse cuenta cómo es que van a ganar el voto eventualmente. Es una voz que está in crescendo“, indicó De Soto, durante una entrevista para RPP.

El economista expresó su precupación indicando que el 1% de población está dominando al 100% y que el objetivo de la asamblea constituyente es llegar a una consulta popular, como se ha hecho en “Venezuela y otros países que hoy día son comunistas o cercanos al comunismo”.

El excandidato a la presidencia indicó posibles discursos que serían tomados por el grupo de poder cercano a Cerrón.

“Van a decir que la mayor parte del Perú está con tener una nueva constitución. El argumento fuerte va a ser: ‘Es tiempo para tener una constitución que sea legítima, que no venga de un golpe de Estado, que no sea hecho por un dictador y que no haya sido por el presidente Fujimori”.

Comparó los contextos en los que se estaría desarrollando una constitución. Respecto a la del 93, De Soto dijo que era “una constitución hecha por partidos democráticos”; a diferencia de “la constitución que nos quiere meter Cerrón, que es una constitución en la cual hay un reférendum anteriormente y un cheque en blanco”.

El ejecutivo desistió de la asamblea constituyente

Contrario a las suposiciones de Hernando de Soto, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y que proponía un referéndum para establecer la asamblea constituyente fue archivado por la Comisión de Constitución del Congreso. Según los parlamentarios de la comisión, era una propuesta que generaba inestabilidad política y económica.